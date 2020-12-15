فيديو.. "التجمع ومستقبل وطن والتنسيقية" يطلبون إذاعة جلسات النواب

تساءلت الإعلامية لميس الحديدي، عن رغبة أحزاب الأغلبية بالبرلمان الجديد في إذاعة جلسات البرلمان، وقال عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إنّ إذاعة الجلسات قد تتم الفترة المقبلة: "هنطالب بده ويمكن يتحقق، تحقيقه الفترات اللي فاتت كان صعب، لكن دلوقتي الكل بيرسخ للحياة الحزبية".

وأضاف هلال، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أمس الاثنين، أنّ تصوير النواب في الجلسات سلاح ذو حدين: "النائب لما بيعرف إنه بيتصور بيحاول يظهر عشان أبناء دائرته، وفي بعض التشريعات والقوانين محتاجة مراعاة البعد القومي وليس الشعبي أثناء مناقشتها، لكن على المستوى الشخصي بطالب بإذاعة الجلسات".

وقالت الكاتبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ فكرة إذاعة جلسات البرلمان شيء إيجابي: "أنا من الجيل اللي لما كان بيتفرج على النشرة بييجي على الأقل جزء من الجلسات نشوفها، وكنا بنشوف الجلسات كاملة بتتذاع".

وشدد سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، على أنّه يؤيد ويطالب بإذاعة جلسات البرلمان.