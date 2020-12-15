مستشار الرئيس: أعداد إصابات كورونا المعلنة هي المسجلة فقط لدى الصحة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن هناك زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أن الأعداد المعلنة حول الإصابات ليست الحقيقة الموجودة بالفعل؛ لأن العدد الذي يعلن هو الذي رصد وسجل من قبل مؤسسات وزارة الصحة والسكان، التي بُلغت بها الوزارة.

وأشار "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أن هناك بعض الحالات البسيطة والمخالطة، التي ليس لها أعراض شديدة وتعالج منزليا خارج إطار دخول المستشفيات، مضيفا: "متابعين الموقف، وهذا العدد زيادة عن الشهور السابقة، وكان هناك فترة انخفضت بها حالات الإصابة، ولكن الأعداد تزيد بالفعل، وهو الأمر المتوقع خلال فصل الشتاء لأسباب كثيرة".

ونوه مستشار رئيس الجمهورية، إلى أن هناك فرق بين حالات الانفلونزا الموسمية وحالات الكورونا، معربا عن توقع وزارة الصحة بزيادات جديدة لأعداد مصابي كورونا الفترة المقبلة؛ ولذلك يجب الحذر الشديد والالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية بكل دقة والتزام.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن فيروس كورونا شديد، ووباء عالمي، وتطوره كبير، واحتمالية الزيادة واردة، والوصول لأعداد كبيرة قد يحدث بالفعل، ونترقب ذلك؛ لأن هذا هو ما حدث في الكثير من دول العالم، مؤكدا: "نحن أمام وباء جديد وشديد الشراسة والانتشار والعدوى، ويصيب أعداد كبيرة".