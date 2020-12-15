الصحة الروسية: نتائج فاعلية لقاح "سبوتنيك V" قد تظهر في يناير

أعلن مدير مركز "جامالي" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة بوزارة الصحة الروسية، ألكسندر جينتسبورج، أن نتائج فاعلية لقاح "سبوتنيك -V" قد تظهر في شهر يناير المقبل.. مشيرا إلى أن دراسات ما بعد التسجيل ستنتهي بالكامل في مايو المقبل.

وقال جينتسبورج - في تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك اليوم الثلاثاء - "وفقا للبروتوكول، ستظهر النتائج النهائية في شهر مايو القادم، حيث يجب أن تستمر المراقبة لمدة ستة أشهر بعد تلقيح آخر متطوع"، مضيفا "إذا نظرنا إلى هذه النتائج - وفقا للتقرير الذي سنقدمه بعد الانتهاء من التطعيم دون متابعة لمدة ستة أشهر - فقد تظهر النتائج الأولية في شهر يناير".

ولفت إلى أنه عقب الانتهاء من تجربة اللقاح على البالغين سيتم تجربته على الأطفال ويليهم النساء الحوامل.

وكانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق أن فعالية هذا اللقاح تصل إلى أكثر من 90 %.