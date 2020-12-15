حبس قاتل الطفلة فاطمة "حافظة القرآن" في بني سويف

تلقت النيابة العامة إخطارا بتاريخ 12/12/2020، بالعثور على جثمان الطفلة "فاطمة"، ملقى في منزل مهجور جوار مسكنها بمركز الواسطي في مديرية بني سويف، فانتقلت لمناظرته ومعاينة محل العثور عليه؛ فتبينت أنه لطفلة في مقتبل عمرها، مصابة بخدوش برقبتها وإحمرار بالظهر.

كما تبين للنيابة أن المكان الذي عثر على جثمانها فيه غير مأهول، تحت الإنشاء، وقد عُثر بسطحه على قطعة قماشية متسخة جاري فحصها.

وكانت تحريات الشرطة قد تمكنت من تحديد مرتكب واقعة خطف وقتل المجني عليها، وإلقاء جثمانها بالعقار المهجور، الذي عَثرت عليه فيه، بعدما هددته بفضح أمر إزماعه مواقعتها كرها عنها.

وأمرت النيابة العامة بضبط المتهم واستجوابه، وأقرَّ بارتكابه الواقعة على نحو ما تقدم، وأنه تظاهر وسط أهلها بالبحث عن الطفلة بعد اختفائها، التي أكد شيخ البلد حسن خلقها، وحفظها القرآن الكريم.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، بيانا لسبب وكيفية وفاتها، وحدوث ما بها من إصابات، وجاري الانتهاء من التحقيقات.