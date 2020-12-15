رشوان توفيق يدافع عن عبدالرحمن أبو زهرة: الفنان صاحب رسالة

دافع الفنان رشوان توفيق، عن صديقه الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، بعد الهجوم الذي تعرض له بقوله "كاد الممثل يكون رسولاً" قائلاً: "لم يكن يقصد هذا التعبير ".

وأضاف توفيق، لـ"الوطن": "أبو زهرة يقصد أن الفن رسالة واضحة، يجب أن تنقل بكل حذافيرها، ويجب أن يراعي الفنان اختيار أدواره بعناية شديدة، لأنه مسؤول أمام جمهوره على تلك الأعمال، كما أن أبو زهرة، قال (كاد) وهو معنى غير مؤكد".

وتابع: "أبو زهرة صديقي من الدرجة الأولى، وهو يسأل عني باستمرار، وهو بالفعل له مكانة خاصة عندي".

وأقيم أمس، حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية بمسرح النهار بوسط البلد، وجرى فيه تكريم الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، حيث قدم التكريم مفيد عاشور.

عرض في التكريم فيلما تسجيليا لـ أبو زهرة، بعنوان "درويش الفن"، وحكى خلال التكريم عن مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، وقال إنه لا يهتم بمساحة الدور، وأنه ظهر في 10 حلقات فقط من المسلسل، وكان أكثر الأدوار التي صنعت جماهيريته.

وأعرب عبدالرحمن أبو زهرة، عن سعادته لتكريمه بمهرجان المهن التمثيلية، وقال إنه تمتع بحماس كبير جعله يريد أن يعود مرة أخرى للعمل على خشبة المسرح.

وقال إن الممثل صاحب رسالة، وأنه دائما يقول: "قف للممثل وفه التبجيلا كاد الممثل أن يكون رسولا".

وحرص على حضور حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان "نقابة المهن التمثيلية" بمسرح النهار بوسط القاهرة، عدد كبير من الفنانين، منهم أشرف زكي رئيس المهرجان، وسامح بسيوني مدير المهرجان، وإيهاب فهمي وعزوز عادل ومنير مكرم وإبراهيم فخر ومفيد عاشور وأحمد كشك، بالإضافة إلى عبدالرحمن أبو زهرة ليتسلم تكريمه، وعدد كبير من الفنانين وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية.