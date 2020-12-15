10 معلومات عن الصكوك السيادية.. مشاركة في الربح والخسارة

ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماع برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية أبرز المعلومات عن الصكوك السياسية.