10 معلومات عن الصكوك السيادية.. مشاركة في الربح والخسارة
كتب:
أحمد الشرقاوي
03:27 م | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
مجلس النواب
ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماع برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.
وتستعرض "الوطن" في السطور التالية أبرز المعلومات عن الصكوك السياسية.
- متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعطي لحاملها ملكية حصة في أصول مشروع محدد أو نشاط استثماري، وتكون قابلة للتداول وفقًا لشروط صيغ التمويل الإسلامي.
- الصكوك أحد أنواع الأوراق المالية التي تصدرها وزارة المالية، لتمويل الموازنة العامة للدولة، وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار التي تقرها الهيئة الشرعية.
- تُصدر الشركات بأنواعها الصكوك كوسيلة للحصول على التمويل، ويتشارك المساهمون مع الشركة الربح والخسارة.
- مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، يميز الصكوك الإسلامية عن أدوات الاستثمار الأخرى، ما يجعلها جاذبة للمستثمرين والدول.
- يأتي مشروع القانون ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، خاصة أنّ الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
- ينص مشروع القانون على أنّ الصكوك السيادية تصدر في شكل شهادة ورقية، أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- تكون الصكوك اسمية، متساوية القيمة، ومُبينًا بها عُمر الصك بالجنيه المصري، أو بالعملات الأجنبية، عن طريق طروحات عامة، أو خاصة في السوق المحلي، أو في الأسواق الدولية.
- تصدر الصكوك السيادية بأي من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية صيغ الصكوك السيادية، ومنها المضاربة، والمرابحة، والإجارة، والاستصناع، والوكالة.
- ينظم مشروع القانون عملية التصكيك وتداول الصكوك، وحقوق مالكي الصكوك، والالتزامات المقررة شرعا للمنتفع بالأصول المتخذة أساسا لإصدار الصكوك.
- ينظم مشروع القانون قواعد حفظ الصكوك التي تُطرح داخل وخارج جمهورية مصر العربية.