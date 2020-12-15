لميس الحديدي لـ نائبات البرلمان: خدتوا فرصة غير مسبوقة

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن البرلمان المقبل سيشهد وجود عناصر كثيرة تمثل المرأة المصرية، موضحة: "الكثير من الناس ينتظرون دورا مهما للمرأة المصرية التي حازت على نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان، وهو فرصة لأن القيادة السياسية مقتنعة بأهمية الدور الذي تقوم به المرأة المصرية".

ووجهت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، الاثنين، رسالة إلى النائبات بالبرلمان، قائلة: "خدتوا فرصة غير مسبوقة.. يا تنصرونا يا تخيبونا.. ليس فقط في قضايا المرأة فقط.. وأنتظر منك دعم قضايا المرأة، ويكون لكي رأي ودور في القضايا الأخرى، ووجودكن فرصة وأيضا اختبار.. إذا فشلت المرأة وتراجع دورها.. وخيبتوا أملنا يبقى خيبتوا أمل جيل في العمل السياسي".

وتحدثت الحديدي، عن الهجوم الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية، وقالت إن هذا الحادث يستهدف أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وندينها، ومصر أدانت هذا الحادث، وأكدت أنه تهديد لحرية وأمن الملاحة الدولية، لافتة إلى أن استهداف المملكة العربية السعودية تكرر في الفترة الأخيرة، ولكنها تستطيع الوقوف أمام الإرهاب وتصمد أمامه.

وأكدت، أن القاهرة قدمت إلى دول الخليج معلومات مهمة عن تحركات عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في الخليج، ودول أوروبا، وأنه جند عناصر شديدة الخطورة لتدشين مشروعات اقتصادية كبرى في دول الخليج، وأن عناصر أخرى، وأموال جماعة الإخوان الإرهابية ما زالت تخترق الجاليات العربية في أوروبا.

في سياق منفصل، أصدر المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 90 لسنة 2020، بشأن إعلان نتيجة انتخابات جولة الإعادة في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وتضمن القرار، إعلان نتيجة انتخابات جولة الإعادة في المرحلة الثانية لانتخابات النواب، وإعلان أسماء النواب الفائزين.

وأظهر القرار حصول حزب مستقبل وطن على 53 مقعداً، وحصول مرشحين مستقلين على 37 مقعداً، وحصل حزب الشعب الجمهوري على 5 مقاعد، فيما حصل حزب الوفد الجديد على مقعدين، وحصل كل من حزب التجمع الوطني التقدمي والمؤتمر ومصر الحديثة على مقعد وحيد لكل حزب.