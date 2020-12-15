مستشار الرئيس: إصابات كورونا في الموجة الثانية "عائلية"

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه من الملحوظ في هذه الفترة نتيجة للاختلاط والمناسبات العائلية، تسجيل حالات كثيرة عائلية، موضحا: "الموجة الأولى كنا بنشوف حالة أصيبت يحصل عزل لها والمخالطين، واتباع كل الإرشادات الوقائية المعروفة، ولكن هذه الموجة الإصابات عائلية وأسرية، لذلك الأعداد كبيرة".

وأضاف "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الكثير من الحالات بسيطة ومتوسطة، ويسيطر عليها بالتتبع والمتابعة المنزلية، مشددا على أن الحالات قد تتزايد بشكل أكبر وقد تقل، في حالة واحدة؛ إذا التزمنا بالاجراءات الاحترازية والوقائية المعلنة والبسيطة.

ونوه مستشار الرئيس، إلى أنه من خلال المتابعة نجد أن المصاب بالفيروس لا يعلم بذلك، وفي حال معرفته يأخذ حذره، وخصوصا أن فترة الحضانة للفيروس تمتد لأكثر من 14 يوما، موضحا: "لذلك المصاب قد يعدي آخرين لمدة 14 يوما وهو لايعلم عن إصابته".

وطالب الدكتور محمد عوض تاج الدين، من يجد لديه أعراض الإصابة، أن يجري تحليل الكورونا له ولبقية الأسرة، خصوصا وأن البعض قد يكون مصابا وليس لديه أعراض، مشددا على أنه "لو كنت مصاب وطالب متروحش المدرسة، ولو مدرس ماتروحش، ولو كنت بتعمل في أي جهة بلغهم أنك مصاب بكورونا، ومش هتروح 14 يوم".

ولفت "تاج الدين" إلى أن "مصاب كورونا بينزل وبيركب الأسانسير، وركب الأتوبيس وراح شغله وقابل ناس، ولكن في حال التزامه بالإجراءات الوقائية والاحترازية يقلل العدوى".