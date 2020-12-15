حسناء سيف الدين تكشف تطورات حالتها.. 5 جلطات على الرئة بعد ورم الرقبة

تصدر اسم الفنانة حسناء سيف الدين، تريند محرك البحث جوجل، بعد ساعات من إعلانها إصابتها بـ5 أورام في الرقبة عبر حسابها على إنستجرام.

وكشفت حسناء عن تطورات حالتها الصحية، لـ"الوطن"، قائلة إنّها أُصيبت بـ5 جلطات على الرئة، بعدما اكتشفت ورم الرقبة، وأجرت التحاليل والفحوصات اللازمة، متابعة: "تأجلت عملية اكتشاف الورم لمدة أسبوع لحين التأكد من تفتيت الجلطات".

وطالبت حسناء، جمهورها بالدعاء لها خلال الفترة المقبلة، لحين خروجها من أزمتها المرضية.

ونشرت حسناء سيف الدين، صورة لها أثناء وجودها المستشفى عبر حسابها على إنستجرام"، وعلقت: "بعد الفحوصات والسونار طلع في 5 أورام في رقبتي، ومنتظرة الجراح عشان ناخد عينة ونفحصها، وإن شاء الله تطلع حميدة، ادعولي".

كما نشرت حسناء صورة لها على سرير المرض داخل أحد المستشفيات، وعلقت عليها: "هعمل النهارده جراحة، هياخدوا عينة من ورم في الرقبة، كل حاجة تطلع كويسة ويطلع حميد، ادعولي بليز".

وكانت آخر أعمال حسناء الفنية مسلسل "سكن البنات" مع المخرج محمد النقلي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللاتي يسكنّ في إحدى الفيلات، وتكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.

وشارك في البطولة وفاء عامر، ودينا، ومنة فضالي، وأيتن عامر، وشيما الحاج، ومنذر ريحانة، وحجاج عبدالعظيم، ومحمود عزت، وتغريد فهمي، وشمس، ومحمود ناصر، وإيمان مسامح، ومنة الشريف، وعدد من نجوم الفن، تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

حسناء سيف الدين، ولدت لأب أردني وأم مصرية عام 1976 بالمغرب، ثم انتقلت مع أسرتها للأردن حيث أتمت المرحلة اﻹعدادية، ثم سافرت إلى مصر لتلتحق بالمدرسة الثانوية ثم الجامعة، وحصلت على بكالوريوس اﻹعلام قسم إذاعة وتلفزيون، كانت بداية مسيرتها التمثيلية عام 2007 حيث شاركت بـ3 مسلسلات هي "عيون ورماد"، و"لحظات حرجة"، و"أحلامك أوامر"، لتتوالى أعمالها بعد ذلك والتي من أبرزها "لحظات أنوثة" و"ألوان الطيف" و"كاريوكا".