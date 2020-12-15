النواب يحيل 4 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة للمجلس اليوم، أربع اتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بطريقة إقرار الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق بصفتها المقترض، و"جي بي مورجان يوروب ليمتد" بصفته وكيل التسهيلات، وبنك "جي بي مورجان تشيسإن إيه- فرع لندن" بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي، ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضين الأصليين) بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو، الموقعة بتاريخ 13/8/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020.

وتتعلق الثانية بطريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن "الحوكمة الاقتصادية الشاملة"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 643 لسنة 2020 .. وكذلك الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020.

وأحال رئيس مجلس النواب، الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 1/2020 المُعتمد بتاريخ 14/5/2020 بشأن التجديد الـ15 لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020.