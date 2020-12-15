الأردن يجيز الاستخدام الطارئ للقاح فايزر لمواجهة كورونا: يوزع مجانا

منحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن إجازة طارئة لاستعمال لقاح "فايزر - بايونتيك" لمكافحة انتشار وباء "كوفيد-19".

وأعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية نزار مهيدات، اليوم الثلاثاء، أن "المؤسسة قامت بإعطاء إجازة طارئة لاستعمال لقاح فايزر المضاد لكورونا في الأردن"، وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية".

وأضاف المسؤول الأردني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أن "المؤسسة قامت بجميع مراحل إعطاء الإجازة، لاعتماد اللقاح ليجري توزيعه".

وأشار مهيدات، إلى أنه "يجري الآن، أيضاً، دراسة إجازة استخدام لقاحين آخرين لشركتين تختصان باللقاحات".

ووقعت وزارة الصحة الأردنية، اتفاقا مع فايزر/بيونتيك، للتزود باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

من جهتها، أشارت وزارة الصحة الأردنية، إلى أنها أجرت اتصالات مع شركتي "استرازينيكا"و"جونسون آند جونسون". وتتوقع السلطات الصحية وصول جرعات لقاح فايزر، إلى الأردن، بحلول شهر فبراير.

وكان وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، قد أعلن الشهر الماضي، أن اللقاحات ستكون مجانية للأردنيين والمقيمين على أراضي المملكة.

وسجل الأردن، حتى الآن، 262 ألفا و477 إصابة مؤكدة بالفيروس و3407 وفيات.