الأردن يوقع اتفاقا نهائيا للقاح كورونا.. وعدد الإصابات ينخفض

قال وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات، إن الأردن يشهد انخفاضا بعدد حالات كورونا بشكل واضح، وانخفضت الحالات الأسبوع الماضي بصورة كبيرة مقارنة بالأسابيع التي سبقته. لافتا إلى أن بلاده وقعت نهائيا على ما ستوفره شركة "فايزر" للمملكة من لقاحات لمكافحة الفيروس بما يغطي 5% من المواطنين.

وأضاف عبيدات، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أوردته وكالة الأنباء الأردنية، أن نسبة الفحوصات الإيجابية تنخفض، ونسبة الإشغال بأسرة العناية المركزة والأسرة العادية وأجهزة التنفس تنخفض.

وبين أن الوضع الوبائي إيجابي ولكنه دقيق وعدد الحالات ليس بسيطا والفيروس موجود داخل المجتمع ويجب الالتزام بوسائل الوقاية والكمامات والتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات.

ولفت إلى أنه سيتم افتتاح مستشفيات ميدانية خلال الأيام المقبلة وهو ما سيعطي قدرة على استيعاب مرضى أكثر من فيروس كورونا لتكون المستشفيات جاهزة لعلاج المرضى الذين يعانون من أمراض أخرى، ويتم متابعة التقدم بالمستشفيات الميدانية والأمور تسير حسب ما هو مخطط له.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تتواصل مع الشركات التي لديها لقاحات جاهزة للاستعمال وتم التوقيع النهائي على ما ستوفره شركة فايزر للمملكة ويغطي 5% من المواطنين، ومن المتوقع توفير اللقاح خلال شهر شباط أو قبله إذا أمكن.