"تطوير وحدة للقياس والتقويم" مشروع بكلية التربية للطفولة بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، حصول كلية التربية للطفولة المبكرة على المشروع التنافسي لمؤسسات التعليم العالي، والمتمثلة في وحدة إدارة مشروعات التطوير (مركز القياس والتقويم) بوزارة التعليم العالي، تحت عنوان "تطوير وحدة للقياس والتقويم بكلية التربية للطفولة المبكرة".

وعقد الدكتور أحمد جابر شديد اجتماعاً مع ممثلي مشروع تطوير وحدة القياس والتقويم بكلية التربية للطفولة المبكرة، برئاسة الدكتورة صفاء أحمد محمد، عميد الكلية، وبحضور الدكتور إكرام علي مجاور، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ابتسام محمد عبد اللاه، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حلمي البنداري، مدير مركز نظم تقويم الطلاب والامتحانات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالكلية.

وأضاف رئيس جامعة الفيوم أنّ المشروع المقترح يهدف إلى التطوير على المستوى القومي، من خلال تحقيق بعض التوجهات لرؤية مصر 2030, واستراتيجية التعليم العالي بمصر، وذلك من خلال المشاركة بالتوسع الرقمي في القياس والتقويم للطالبات المعلمات بمرحلة الطفولة المبكرة.

وأشار إلى ارتباط المشروع باستراتيجية الجامعة في البحث على التميز بين الجامعات وتحسين ترتيب الجامعة بين الجامعات المصرية، وذلك من خلال دعم التميز ورفع القدرة التنافسية، ودعم جودة التعليم من خلال توفير وحدة خاصة ومجهزة يمكن الاستفادة منها في تقييم الفئات المؤهلة مهنيًا للتعامل مع الأطفال العاديين وذوي القدرات الخاصة بمرحلة الطفولة المبكرة بمحافظة الفيوم.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة صفاء أحمد على أهمية مشروع تطوير وحدة للتقويم والقياس لإعادة النظر في عملية التقييم الحالية وتطويرها بما يواكب التقدم في العملية التعليمية ونظم الجودة، والاستفادة من التطور التكنولوجي في عمليات التقييم، وتطوير منظومة بنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية والتصحيح الإلكتروني، للعمل على تحسين مخرجات التعليم الخاصة بالبرامج الأكاديمية لطالبات الكلية.