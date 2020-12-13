قصة حب وراء اختفاء طالبة بأسيوط: ارتبطت بعلاقة عاطفية مع عامل بالفيوم

وراء كل اختفاء طالبة أو ربة منزل قصة حب فاشلة، كلمات تلخص مضمون واقعة اختفاء طالبة من جامعة أسيوط في ظروف غامضة بمنتصف شهر نوفمبر الماضي والادعاء بقتلها على يد مجهول.

القصة نفسها جرى تداولها عبر صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تدار من خارج البلاد، تزعم أنها الطالبة جرى اختطافها، وذلك بهدف إثارة الرأي العام وتكدير الأمن.

خلال 18 يوما كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تفاصيل الواقعة، وتبين أن الطالبة مرتبطة بعلاقة عاطفية مع عامل من الفيوم وتركت منزلها بهدف الزواج منه.

ونجحت المباحث في إعادة الفتاة إلى أسرتها وتم أخذ تعهد على الأسرة بعدم إيذائها، كما تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

اختفاء طالبة

تفاصيل الواقعة كشفتها تحريات المباحث بمديرية أمن أسيوط في منتصف شهر نوفمبر الماضي، عندما تلقى مساعد أول وزير الداخلية لأمن أسيوط بلاغا من موظف يفيد باختفاء ابنة شقيقه في ظروف غامضة.

وقال مقدم البلاغ إن الفتاة توجهت صباح يوم اختفائها في العاشر من الشهر الماضي إلى جامعتها، ومضت ساعات عدة ولم تظهر.

وأضاف عم الطالبة: توجهنا إلى الجامعة وسألنا عليها وأخبرونا بأنها لم تحضر للجامعة، وتم إغلاق هاتفها المحمول.

شائعات مغرضة

لم تمض ساعتان من تحرير محضر التغيب عن الطالبة الجامعية، وفوجئنا بصفحات السوشيال ميديا تثير الذعر والخوف بكتابة قصص ومعلومات وهمية عن الطالبة مع نشر صورتها.

إحدى الصفحات تبين أنه جرى دفع مبالغ مالية لنشر معلومات مغلوطة، بأن الطالبة مختفية قسريا، وتروج للتقصير الأمني في قضية اختفاء الطالبة الجامعية.

كاميرات المراقبة

جرى تشكيل فريق من ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع الأمن العام، وكشفت التحريات عن أن الطالبة رصدتها كاميرات المراقبة صباح يوم اختفائها أنها توجهت إلى محيط مبنى الجامعة، ثم غادرت إلى موقف السيارات الأجرة واستقلت ميكروباص متجهة إلى القاهرة.

وأثبتت تحريات المباحث أن الطالبة هي من أغلقت هاتفها ولم تتعرض إلى الأذى، خلال فترة تنقلها بمحافظة أسيوط.

هربت مع حبيبها

خلال 18 يوما مدة اختفاء الطالبة، فحص فريق المباحث أكثر من 20 شخصا يشتبه في تورطهم، وتم فحص أكثر من 6 بلاغات العثور على جثث في المحافظات، وظهرت مفاجأة بأن الطالبة الجامعية المختفية مرتبطة بعلاقة عاطفية عن طريق السوشيال ميديا مع شاب بمحافظة الفيوم.

نجح رجال المباحث من تحديد هوية صديق الطالبة، وتبين أنه عامل ومقيم بمحافظة الفيوم، وأنها تقيم معه بالمحافظة في شقة مستأجرة.

القبض على الطالبة وصديقها

ألقت أجهزة الأمن القبض على الطالبة وصديقها العامل في شقة بمحافظة الفيوم، وبمناقشتها أقرت بأنها تركت منزل أهلها برغبتها لسوء معاملتهم لها وأنها ترغب في الزواج من المذكور وعدم العودة مرة أخرى.

تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق كما نجحت المباحث من تحديد القائمين على ترويج الشائعات من خلال مواقع السوشيال ميديا، وتبين أنهم موجودون خارج البلاد، وأن هدفهما هو الترويج لأخبار مغلوطة من شأنها تكدير الأمن.