"السياحة والفنادق" بالفيوم تنظم حفل استقبال للطلاب الجدد

نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم، اليوم الأحد، حفلًا لاستقبال الطلاب الجدد، برئاسة الدكتور أشرف عبد المعبود، عميد الكلية، بحضور الدكتورة غادة وفيق، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد شديد، منسق الأنشطة الطلابية، ورئيس قسم الدراسات الفندقي، وعدد من الطلاب، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم.

ورحب الدكتور أشرف عبد المعبود، عميد الكلية، بالطلبة الجدد في الكلية، باعتبارها أول كلية معتمدة من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد في جامعة الفيوم، موجها إياهم بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد 19 المستجد والشهير بـ"كورونا" بالإضافة إلى الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي حرصًا على سلامتهم، ومتمنيًا لهم عامًا دراسيًا ناجحًا.

وشرحت الدكتورة غادة وفيق، أقسام الكلية المختلفة للطلاب، وشروط الالتحاق بكل قسم، مشيرة إلى أن قسم الإرشاد السياحي البيئي هو أول قسم على مستوى الجمهورية.

ووجه الدكتور محمد شديد، الطلبة الجدد إلى المشاركة في الأنشطة الطلابية، مشيدًا بطلاب الكلية الذين أحرزوا مراكز متقدمة على مستوى الجامعة في مختلف الأنشطة.

وعقب ذلك، شهد عميد كلية السياحة والفنادق، ندوة تحت عنوان "اسأل العميد"، مؤكدًا أنها تهدف بتذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب خصوصًا الجدد، بالإضافة إلى وضع حلول للمشكلات التي تواجههم والإجابة على كافة تساؤلاتهم واستفساراتهم، موجها الطلاب لضرورة تنمية مهاراتهم وقدراتهم وإتقان اللغات التي تؤهلهم لمواكبة سوق العمل.

وأشار عميد كلية السياحة والفنادق إلى المراكز ذات الطابع الخاص بالكلية، التي تشمل مركز الخدمة العامة الذي يندرج تحته الفندق التعليمي والمركز الإقليمي التابع لجامعة الفيوم نورياس، مشيرا إلى أنه يتم توفير فرص تدريبية لطلاب الكلية لتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي.