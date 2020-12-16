إعانات عاجلة وبحث شكاوى وطلبات خلال لقاء محافظ أسيوط بالمواطنين

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة التواصل مع المواطنين والاستماع لشكواهم، ووضع حلول عاجلة للمشاكل التي تواجههم بالتنسيق مع الجهات المعنية والعمل على اتخاذ الإجراءات لتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشيراً إلى تقديمه سبل الدعم الممكنة لتذليل العقبات التى قد تواجههم وتنفيذ تلك الطلبات المقدمة من قبل المواطنين، لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم خدمات أفضل لهم وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي من شأنها تحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الدوري بالمواطنين للاستماع لشكواهم، وبحث مقترحاتهم ودراسة تطبيقها على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن وفقاً للقانون واللوائح المنظمة بحضور حازم علي وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط، ومنيرة بكري مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وأحمد حسن مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية، والشاذلي محمد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة وعدد من الجمعيات الأهلية.

وأمر محافظ أسيوط ـ خلال اللقاء ـ بعمل بحث اجتماعي لبعض الحالات تمهيداً لصرف المساعدات المادية والعينية للحالات المستحقة منها والرفع عن كاهلهم ومساعدتهم في حياتهم المعيشية موجهاً مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة بدراسة وفحص بعض الشكاوى ورفع تقرير عاجل لمكتب شئون المحافظ لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، فضلاً عن التعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية في تقديم يد العون لأحد الحالات المستحقة وتلبية طلباتها والانتهاء من الإجراءات اللازمة للتنفيذ في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى ضرورة التنسيق بين الجهاز التنفيذي للمحافظة والمؤسسات غير الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

يذكر أن محافظ أسيوط، أعلن تفعيل لقاءات المواطنين بشكل أسبوعي للاستجابة السريعة لشكوى وطلبات المواطنين فضلاً عن دور منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتي يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الإلكتروني "www.shakwa.eg" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء (16528) وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة (01555525444 – 01555516528) فضلاً عن مبادرة "صوتك مسموع" التابع لوزارة التنمية المحلية كما يمكن تلقي البلاغات من خلال رقم الخط الساخن للمحافظة أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة ( 2135858/ 088) على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ و التعامل مع بلاغات المواطنين.