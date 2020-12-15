تأجيل محاكمة 17 متهما بخطف رجل أعمال بالإسماعيلية

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 17 متهماً، بينهم أمين شرطة مفصول بمديرية أمن الإسماعيلية، في قضية خطف رجل أعمال، إلى جلسة 9 فبراير المقبل.

واستمعت هيئة المحكمة في جلستها اليوم، برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات، إلى أقوال دفاع بعض المتهمين في الواقعة، قبل أن تقرر تأجيل القضية لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين، وسماع باقي أعضاء هيئة الدفاع.

وطلب دفاع المتهم الرابع عشر في القضية بإخلاء سبيل موكله، لعدم وجود صلة له بالواقعة، سوى استخدام هاتف محمول خاص به، فيما طعن أحد أعضاء هيئة الدفاع على محضر ضبط أحد المتهمين، لعدم توقيعه عليه.

وتعود الواقعة إلى شهر أكتوبر 2019، عندما تلقى مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً بورود بلاغ باختطاف أحد رجال الأعمال، يُدعى أشرف النادي، أثناء تواجده في أحد مقاهي المدينة، تحت تهديد السلاح.

وبتشكيل فريق من المباحث الجنائية، توصلت التحريات إلى مكان الخاطفين، بتتبع خطوط سيرهم، وتم تحديد مكان احتجاز المجني عليه في حظيرة ماشية، بدائرة مركز المطرية، في محافظة الدقهلية.

وتمكنت مأمورية موسعة، ضمت مباحث الإسماعيلية وبورسعيد والسويس والدقهلية، ومصلحة الأمن العام، من مداهمة مزرعة بمنطقة "المطرية"، على الحدود مع محافظتي بورسعيد ودمياط، وتم تحرير المتهم.

وذكرت مصادر أمنية أنّ المتهمين قاموا بإخفاء المجني عليه داخل المزرعة، وتحركوا بين محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والدقهلية باستخدام سيارات مختلفة بغرض التمويه.

وأشارت المصادر إلى أنّ معلومات توافرت بتجمع الخاطفين في إحدى المزارع المشتبه باختطاف رجل الأعمال بها، وأثناء مداهمة القوات للمكان بادلت العناصر الشرطة إطلاق النيران، مما أدى إلى تعاملهم مع مصدر النيران.

كما أسفرت المأمورية عن ضبط المتهمين، وتحريز بندقيتين آليتين، وبندقية خرطوش، وطبنجة، وكميات كبيرة من الذخيرة، ومبلغ مالي، وسيارات مستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أعداد المتهمين لخطة لمراقبة تحركات المجني عليه منذ فترة، بمساعدة بعض المقربين منه، لطلب فدية 5 ملايين جنيه، لامتلاكه شركة استثمار عقاري كبرى في مدينة الاسماعيلية.