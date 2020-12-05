محافظ الإسماعيلية: الانتهاء من إنشاء صومعة أبوصوير للغلال

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الانتهاء بالكامل من إنشاء صومعة أبوصوير، مشيرًا إلى تبقى نسبة 3% تشطيبات فقط، مؤكدا أنه تم بالفعل بدء التشغيل التجريبي بالصومعة.

وأضاف بشارة، خلال لقائه على شاشة "extra news"، أن إجمالي القدرة التخزينية للسلع التموينية والاستراتيجية في المحافظة، ارتفع ليصل لـ136 ألف طن مقارنة بـ30 ألف طن خلال 2017، حيث إن صومعة أبوصوير فقط سعتها التخزينية 30 ألف طن.

وتفقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، مركز خدمة المواطنين بمديرية التموين بمحافظة الإسماعيلية، قبل الانتقال لتفقد مجمع صوامع الغلال أبو صوير، بمدينة المستقبل، التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية.

وأشاد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمركز خدمة المواطنين بتموين الإسماعيلية، وتعرف من مديرة المركز على تفاصيل العمل داخل المركز، وتحدث مع طلبة الخدمة العامة الذين يعملون بالمركز، مشيرا إلى أنه سوف يدرس استمرارهم في العمل بعد انتهاء سنة الخدمة العامة.

وطالب وزير التموين من مدير عام التموين بالإسماعيلية، بإعداد لجنة لجرد وحصر المستهلك داخل مخزن تابع لورش المديرية، ومشروع المجمع الجديد لصوامع الغلال، الذي يقع في مدينة المستقبل السكنية بنطاق قرية أبوصوير البلد التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، على مساحة إجمالية قدرها 5 أفدنة، بما يوازي ما يزيد على 20 ألف متر مسطح، ويشمل 6 خلايا بسعة 5 آلاف طن لكل خلية منها، بإجمالى سعة تخزينية قدرها 30 ألف طن.