واي فاي وأتوبيسات كهربائية ومجمع مطاعم خطة تطوير الهرم والافتتاح 2021

حلم طال انتظاره، بتطوير أهم منطقة آثرية في مصر، منطقة الهرم الأثرية، تطوير تم التعاون فيه مع بيوت خبرة استشارية مصرية وعالمية، ذات خبرات بمشروعات مماثلة، لوضع التصميمات الهندسية والرسومات المعمارية، وذلك طبقا لمواصفات عالمية، تتناسب مع خصوصية الموقع الآثري العالمي، ومع الالتزام بشروط الأعمال بالموقع الآثري الفريد.

انتهاء المشروع 2021

قال هشام جاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم المشرفة على مشروع تطوير منطقة الهرم الأثرية لـ"الوطن"، "يتم المشروع على 4 مراحل، وبحلول 2021 سيكون هناك افتتاح ابتدائي وتجريبي، منها مجمع مطاعم ومركز للزوار، ومحطات للحافلات، وأتوبيسات كهربائية، وهي منظومة استغرق الأعداد لها فترة طويلة، لأنها تحتاج تصميم هندسي، ونشغيل ولوائح داخلية، وخطط للتشغيل لضمان إحداث تنمية مستدامة، وتشغيل يليق بواحدة من أهم المناطق الآثرية في العالم، بحيث تتناغم مع ما حولها"

وأضاف "لذا حرصنا على تدريب ورفع كفاءة جميع العاملين والمتواجدين بالمنطقة الاثرية، حتى نستطيع الارتقاء بالمنطقة والعاملين بها، وإنهاء كل المعوقات التي كانت سببا في التأثير سلبا على منطقة الهرم، حيث نحرص على النهوض اجتماعيا بالمقيمين فيها، والاستفادة من الموقع الأثري العالمي، بالتسويق للمنتج التراثي اليدوي المصري، لذا سيكون لدينا أماكن مخصصة للمعروضات المصرية المصنوعة بأيدي وخامات مصرية، وسننقل تلك المنتجات نقلة عالمية، فمن منتجات قرية تونس، لمنتجات سيوة، لسيناء، لكرداسة وخان الخليلي، وغيرها من منتجات متنوعة، وعن تعاون أهل منطقة لتطويرها"

جلسات حوار مجتمعي ودورات تدريبية للعاملين بالمنطقة

وأوضح جاد: نحرص على عمل جلسات حوار مجتمعي ودورات تدريبية للعاملين بالمنطقة وقاطنيها، لجهلهم جزء من المشروع، وتعريفهم بما يتم، وكيف سيعود عليهم بالاستفادة ويرفع من مستواهم الاجتماعي، وسيتم تدريب الحرفيين والبائعين ومالكي الخيول والجمال والمصورين، من قبل الشركة، وتوفير أكشاك خاصة لهم في مناطق محددة، لضمان جودة المنتجات والخدمة ومعقولية أسعارها، وكذلك عدم مضايقة الزائرين.

خدمات واي فاي ولوحات ارشادية

وعن خطة التطوير في المراحل القادمة قال: نعمل على الحصول على الموافقة على التصميمات الهندسية لمركز الزوار، ومحطات الأتوبيس الكهربائي الستة، التي ستحوى كل واحدة منها خدمات مطاعم وبازارات ومركز للزوار، بحيث تخدم السائح في كل نقطة توقف.

ولفت إلى جانب ذلك، سيتم عمل مجمع مطاعم، وأكثر اهتمامنا في الوقت الحالي، منصب على التطوير التكنولوجي للمنطقة، التي كان يعاني زوارها من قلة المعلومات المتاحة عن ما تحويه، لذا سيتم توفير خدمات واي فاي، ولوحات إرشادية، تتيح للزائر كل المعلومات بشاشة متصلة بالانترنت وتطبيق الكتروني، يتيح مسحة كل المعلومات، التي تفيد السائح في الزيارة من معلومات الاتجاهات، ومحتوى المنطقة والمعلومات التاريخية وغيرها، بحيث نقدم تجربة من العمر، وتابع: "شهدت المرحلة الأولى، عملية تطويرات شاملة في وسائل النقل في المنطقة، سيؤدي إلى تغيير تجربة زيارة الأهرامات بالكامل".

وستحتوي منطقة الزائرين، ومساحتها 4 كيلومتر مربع بجوار المدخل الرئيسي على طريق الفيوم، على 12 شباكا للتذاكر بينها اثنين لذوي الاحتياجات الخاصة و6 للأجانب و3 للطلابوسيحتوي مركز المعلومات على قاعة ذات 150 مقعد لتقديم شرح مختصر للزائرين بخلاف إنشاء 18 بازارا للهدايا ومقهى صغير، إضافة لمطعم وعيادة طبية ودورات مياه يتكون

أتوبيسات وسيارات كهربائية لنقل الزائرين كل 5 دقائق

ومن المقرر أن تتاح أتوبيسات وسيارات كهربائية لنقل الزائرين كل 5 دقائق من المدخل، حيث عليهم أن يتركوا سياراتهم قبل الدخول، كما سيمنع ركوب الخيل والجمال داخل المنطقة الأثرية مع الاكتفاء بها في الحديقة الخارجية، وستتاح خدمات خاصة لكبار السن لضمان راحتهموستوفر الشركة بعض الخدمات الأمنية بينما تتولى وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للآثار تأمين الموقع العام والزوار والمناطق الأثرية والآثار.

وعن كيفية القضاء على المضايقات التي يتعرض لها زوار المنطقة من الباعة الجائلين قال "سيكون هناك مركز واحد للزوار كمنطقة انتقالية ويكون الوصول إليه من المدخل الجديد من طريق القاهرة الفيوم على مساحة حوالى 4000 مترمربع وهو ما سينهي اكثر من 70 % من المشكلة كما سيتم تحديد اماكن البازرات والبيع ويكون هناك تراخيص لا يسمع بالعمل في المنطقة الاثرية الا من خلالها وذلك بالتعاون مع محافظة الجيزة بخلاف وجود منطقة محددة للتريض وركوب الخيل ومع تيقن اهل المنطقة ان الوضع الجديد سيعود بالفائدة لهم ستنتهي تلك الظواهر للابد.