البرلمان والحكومة يشكران القيادة السياسية في ختام دور الانعقاد السادس

أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، في ختام دور الانعقاد العادي السادس، من الفصل التشريعي الأول، نجاح الدولة المصرية فى اتمام العملية الانتخابية.

وقال في آخر كلماته في الفصل التشريعي الأول، الذي استمر 6 أدوار انعقاد: أود فى نهاية دور الانعقاد العادي السادس، أن أهنأ الدولة المصرية بجميع أجهزتها ومؤسساتها المعنية على نجاحها في إتمام انتخابات مجلس النواب، بنجاح شهد له الجميع، وهو ما يعكس استقرار الدولة، واستمرار مسيرة التنمية والتطوير فى ظل قيادة سياسية حكيمة ورشيدة.

ووجه "عبدالعال"، التهنئة إلى النواب الفائزين في الانتخابات، قائلا: أمامكم مسئوليات كبيرة وعظيمة، تستلزم منكم بذل الكثير من الجهد.

ولمن لم يحالفه الحظ أقول: إننا جميعا أبناء وطن واحد، وجميعنا يخدم هذا الوطن العزيز، علينا من أي موقع، ومن أى مكان.

كما وجه المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية الشكر والتحية للبرلمان فى ختام أعماله النيابية، وكذلك للقيادة السياسية.