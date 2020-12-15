دينا عصمت: انتخابات النواب أشبه بمباريات الدوري الإنجليزي صعبة التوقع

استعرضت الإعلامية دينا عصمت، أبرز إنجازات مجلس النواب الحالي، بعد انعقاد آخر جلسات الفصل التشريعي السادس والأخير لبرلمان 2015 اليوم، مؤكدة أنه على مدار 5 سنوات هي عمر مجلس النواب الحالي، شهد المجلس 6 فصول تشريعية، بدأت مع الفصل التشريعي الأول في 10 يناير 2016، وتنتهي اليوم، في آخر جلسات الفصل التشريعي السادس والأخيرة.

وأضافت "عصمت"، خلال تقديمها برنامج "اليوم"، على شاشة "DMC"، أن البرلمان أصدر 891 قانونًا، بواقع 10556 مادة، وأصدر 308 اتفاقيات دولية، بخلاف مناقشته لـ1278 بيان عاجل، و6008 طلب إحاطة، و4133 سؤالًا، و3188 اقتراح برغبة، موضحة أنه تم الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس النواب 2021 منذ أيام قليلة، وهذا البرلمان مولودًا من رحم حالة زخم شعبي.

وأشارت الإعلامية، إلى أن الناخبين كانوا يقفون أمام اللجان، وهذا أكبر دليل على حدوث تغيير في المستقبل وفي البرلمان، "برلمان 2021، تم إجراء انتخاباته في 2020، اعتقد إننا كلنا شوفنا معركة المرشحين على مقاعد الفردي في محافظات، ودوائر مصر كانت قد أية ساخنة، كانت شبه مباريات الدوري الإنجليزي صعبة تتوقع نتائجها".

وأوضحت أن مجلس النواب المنقضي، ساهم كتيرًا في مشروعات الدولة وخططها التنموية والاقتصادية والحماية الاجتماعية، ونطمع أن يكون البرلمان المقبل، يقدم الكثير ويساند الشعب في أحلامه وطموحاته، ويساند الدولة المصرية في خططها التنموية.