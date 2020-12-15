آسر ياسين مع سائقة تاكسي: "كانت هتخبطني بس ست أصيلة"

أبدى الفنان آسر ياسين، دعمه الكامل لسيدة مصرية تعمل على تاكسي أجرة، التقى بها صدفة في أحد شوارع القاهرة، وحرص على التقاط صورة معها، تشجيعًا لها.

ونشر آسر ياسين، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورته مع سائقة التاكسي، مُعلقًا عليها بقوله: "ست مصرية أصيلة نازلة تشتغل على التاكسي بتاعها.. وده ما يمنعش إنها كانت هتخبط عربيتي وعربيتها، علشان الصورة تطلع حلوة".

وكان الفنان آسر ياسين، قد أعرب عن سعادته البالغة بنجاح مسلسل "نمرة 2" على موقع "شاهد"، حيث يُشارك بحكاية واحدة، موضحًا أنه للمرة الأولى يتعامل فيها مع المخرج هاني خليفة، ولكن ليس أول تعامل له مع شاهد.

وأضاف "ياسين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أنه سعيد للغاية بهذا التعاون كما أنه سعيد بفكرة المشروع، "متأكد أن الحلقة عجبت الناس".

وعن وجود نية لعمل جزء ثانٍ من مسلسل "100 وش"، أكد الفنان أن فريق عمل المسلسل الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي "كله حبايب، كاملة أبو ذكري لما تحدثت الفترة الأخيرة وعملت أزمة طلعت وقالت إنه خانها التعبير لما قالت على فريق العمل مغرورين".

وتابع: "احنا كلنا حبايب على الواتس، بس ان شاء الله الجزء الثاني مش هيكون مسلسل هيكون فيلم، ده الكلام حتى الآن اللي احنا متفقين عليه، بس امتى بقى يتعمل الله أعلم".