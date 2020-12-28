حصاد 2020.. الإعلاميون «نافذة تواكب العصر»: طلوا على مشاهديهم عبر يوتيوب

بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، انتقلت الحياة إلى الاعتماد على التكنولوجيا، لذلك لجأ العديد من الإعلاميين إلى إنشاء قنوات على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، ومن بينهم محمود سعد وأحمد المسلماني والمذيع الرياضي أبو المعاطي زكي ورانيا بدوي، ويسعى الإعلاميون من هذه القنوات على التواجد لأن ذاكرة المشاهد تحتاج دائما متابعة الأحداث والظهور المتكرر في ظل معلومات كثيرة جدا يتلاقها المشاهد والمستمع يوميا، ومن ناحية أخرى فرصة للتربح دون الاعتماد على المؤسسات الإعلامية والالتزام بقيود مؤسساتية قد تعطل العمل في بعض الأحيان.

محمود سعد.. حكايات من القلب

بدأ سعد منذ 4 شهور في تدشين قناته على "يوتيوب" وكانت حلقة دينية "تعرف الأذان اتعمل ازاي"، وهي بداية دينية تناسب المرحلة العمرية الخاصة بسعد التي يلجأ فيها الشخص الأكثر إلى الله بعد أن عرف أن العمر القادم ربما لا يكون أكثر من الذي مر وكذلك تناسب الجمهور الذي يحب سعد ووصل عدد متابعين سعد على قناته إلى 98 ألف متابع وحّمل عليه 81 فيديو فقط والقناة تضم مجموعة فيديوهات تشمل حكايات سعد في العمل وأسرار عمله مع بعض الشخصيات العامة والفنانين وحكاوي أسرية وتعليقات دينية بحسب تصوره.

المسلماني.. نافذة تواكب العصر

قراءات المسلماني أرشدته أن الجمهور ستتغير طريقة متابعته ليكون "يوتيوب" نجما سهمه عال عن التليفزيون وسيلة الإخبار والإمتاع التقليدية لذا دشن صفحته منذ 8 سنوات ورفع عليه بعض من حلقاته في برنامج "الطبعة الأولى" وغيرها من لقاءاته التليفزيونية بجانب محاضراته في الجامعات إلا أنه مؤخرا منذ أسابيع قليلة بدأ يجلس أمام الكاميرا بخلفية بيضاء مكتوب عليها اسم برنامج "علم السياسية" الذي بدأ في عرضه منذ 4 شهور ليعلق على الأحداث السياسية العربية والمحلية وتلقى حلقاته متابعات متزايدة بحيث تضم القناة 246 ألف مشترك بأكثر من 2000 فيديو.

أبو المعاطي زكي.. نجم الجماهير

الرياضة منتج رائج في العالم العربي الذي يفضل عن السياسة وتعقيداتها وتحالفاتها المتغيرة فيحاول الاستمتاع بالمنافسات الرياضية بين الأندية المحلية في كل دولة قطرية أو الأندية الدولية والبطولات التي تشارك فيها المنتخبات الدولية، وهو ما فطن إليه أبو المعاطي زكي بقناته التي تضم 645 ألف مشترك ولا يوجد أي فيديو على القناة تقل مشاهداته عن ألف مشاهدة وسط تعليقات خليط بين الثناء أو الذم، ولكن تظل الحقيقة أنه يقدم منتجا رائجا لدرجة أن الفنان رامز جلال استضافه في برنامج "رامز مجنون رسمي" في عمل سنوي متكرر معتمد على المقالب يتغير كل عالم في رمضان شريطة أن يضم اسم رامز الذي يحفر اسمه في ذاكرة الجمهور.

رانيا بدوي.. كلام رنوش

نشرت الإعلامية رانيا بدوي فيديوهات خاصة بها عبر قناتها على يوتيوب منذ سنتين وضمت القناة 18 ألف مشترك و70 فيديو فقط، ولكن بعض الفيديوهات وصلت إلى ربع مليون مشاهدة. وتقدم رانيا تعليقات على الأحداث ولكنها لا تقدم الحلقات بانتظام فآخر فيديو لها كان يتحدث عن الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك والذي توفي في عام 2020 والحلقة كانت بعنوان "مبارك حقبة من عمر مصر".