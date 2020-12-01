مؤلف "لن أعيش في جلباب أبي" يهاجم محمود سعد: "لو شفته هبهدله"

غيب الموت، الحاج نادي السباعي، أحد أكبر تجار الخردة بمدينة طنطا، صباح اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، حيث زعم في لقاءٍ تليفزيوني سابق مع الإعلامي محمود سعد، أنّه صاحب الشخصية الحقيقية لـ"عبدالغفور البرعي"، التي جسدها الفنان نور الشريف في المسلسل الشهير "لن أعيش في جلباب أبي"، الذي عُرض لأول مرة قبل 25 عامًا.

ومن جانبه، أعرب الكاتب مصطفى محرم، مؤلف مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، عن انزعاجه الشديد من إدعاءات ومزاعم البعض، بأن نادي السباعي، هو صاحب الشخصية الحقيقية لبطل مسلسله، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأكدّ "محرم"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنّ الشخصية هي من نسيخ خياله، وليست لها علاقة بـ"السباعي"، فلم يلتقِ به قط طوال حياته، وفوجئ بادعاءاته التي صرّح بها في حواره مع محمود سعد، قائلًا: "محمود سعد فبرك الحلقة، ولو شُفته هبهدله".

وأوضح أنّه لم يُبدِ اهتمامًا بهذه المزاعم، ولم يتخذ الإجراءات القانونية بشأنها، مضيفا: "بتوع الخردة قاعدين في السيدة زينب، طب ما أنا كنت هروح أقعد مع حد منهم بدل ما أروح طنطا.. أنا مقابلتش الراجل ده في حياتي ولا أعرف، ونور الشريف عمره ما قعد معاه إطلاقًا".

تدور أحداث المسلسل حول قصة الصعود من القاع إلى القمة لعبد الغفور البرعي، بداية من وكالة الحاج إبراهيم سردينة، إلى أن يصبح صاحب عمل خاص يجني منه ثروة، أثناء ذلك يكون قد أعجب بفاطمة، بائعة الكشري، التي تبادله الإعجاب، تمر الأيام ويتزوج من فاطمة وينجب ولده عبد الوهاب، وأربع فتيات (سنية، وبهيرة، ونفيسة، ونظيرة)، وعلى الرغم من توافر مقومات السعادة في حياة عبد الغفور البرعي، فإنه عانى من ابتعاد ولده الوحيد عنه، وإصرار عبد الوهاب على بناء عالم خاص جدا بعيدا عن والده ونفوذه.