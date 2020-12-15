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أزهري: قيام الليل عبادة خفاء ينادي إليها الله

كتب:

عمرو حسني
06:50 م | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
الشيخ رمضان عبد المعز

الشيخ رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز، إنه يوجد باب في الجنة يسمى "باب الريان" وهو مخصص للصائمين الذي لا يصومون فقط في رمضان ولكن يصومون أيام الإثنين والخميس بالإضافة إلى 3 أيام في الشهر الهجري.

وأضاف "عبد المعز" خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية “dmc” أن هناك غرف أيضا في الجنة يُرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها وقال النبي محمد أنها مخصصة للأشخاص الذين يحرصون على إقامة نافلة قيام الليل واستشهد الآية القرآنية في سورة السجدة من الجزء الحادي والعشرين من القرآن الكريم "تتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ".

وأوضح أن  صلاة الليل تمثل عبادة خفاء يحب بعض البشر الجلوس مع الله "منهم لربنا" وهذه الصلاة ينادي إليها الله الذي ينزل إلى السماء الدنيا ويقول "هل من مستغفر فأغفر له" بحسب الحديث النبوي الذي رواه أبي هريرة، في حين أن الصلوات الخمسة يؤذن بها مؤذن بشري.

وتابع: النبي بلغنا أن حسن الخلق يجعل العبد من درجة العبد القائم الصائم لذا يجب نشر الكلمة الطيبة والابتسامة والعفو والرحمة والتسامح ومكارم الأخلاق التي أكد عليها النبي محمد.. اهتموا بمكارم الأخلاق وأكدوا على ولادهم يتعلموها".

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