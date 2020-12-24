حصاد 2020.. الدولة تنفذ شبكة طرق بـ3.8 مليار جنيه في كفر الشيخ

تولي الدولة اهتماما خاصا بشبكة الطرق، سواء الخارجية التي تربط بين المحافظات، أو الداخلية بين مراكز وقرى المحافظات، وفي كفر الشيخ وعلى مدار عام 2020، نفذت مجموعة من الشبكات، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 3.8 مليار جنيه، بواسطة جهاز تعمير الساحل الشمالي، وهيئة الطرق والكباري ومديرية الطرق، فضلا عن الطرق التي تنفذها المحليات، وهي الخطط الداخلية التي يجرى وضعها بالخطة الاستثمارية السنوية للمحافظة.

«الوطن» ترصد أهم الطرق التي جرى إنشائها، والجاري تنفيذها على مدار عام كامل في كفر الشيخ:

1- جرى تنفيذ المرحلة الثانية من طريق «رافد أبو الروس»، بتكلفة 575 مليون جنيه، الذي يمتد بطول 32 كيلو مترا، بتكلفة مليار جنيه تقريبا بمرحلتيه، ويربط بين الطريق الدولي الساحلي شمال المحافظة، والآخر مصر الإسكندرية الزراعي مرورا بمركزي فوه ومطوبس بكفر الشيخ وسيصل إلى كوبري فوه الذي يمتد أعلى نهر النيل ليصل إلى مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة التي يمر بها طريق مصر الإسكندرية الزراعي.

ووفقا لبيان سابق لمحافظة كفر الشيخ، فإن هذا الطريق سيعمل على تسهيل حركة التنقل وخدمة المنطقة الصناعية بمطوبس، وقرى شباب الخريجين، شمال المحافظة.

2- طريق «الرياض – سيدي سالم – مطوبس»، بتكلفة 550 مليون جنيه، يمتد بطول 36 كيلو مترا، ويربط بين طريق «رافد كفر الشيخ – بلطيم»، والآخر «رافد أبو الروس»، ويتم من خلاله ربط شرق المحافظة بغربها، مرورا بالمراكز التى تقع بوسط المحافظة «كفر الشيخ والرياض وسيدي سالم»، بالإضافة إلى شبكة الطرق الدائرية بمدينة كفر الشيخ.

3- طريق «كفر الشيخ – دسوق» الجديد بتكلفة 1.09 مليار جنيه، وتنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري، وسيكون جزء من شريان أفقي من الممكن أن يبدأ من أنفاق الإسماعيلية بقناة السويس ومحور 3 يوليو، ويمتد ويصل للمنصورة والمحلة الكبرى وكفر الشيخ ودسوق وفوة، ونصل منه بناحية عرضية لطريق الإسكندرية الصحراوي.

ووصلت نسبة تنفيذ المشروع حتى الآن إلى 48%، ومن المقرر الانتهاء منه في يوليو 2021، مضيفا أنه تم التوجيه بإضافة 500م للطريق، بما يسمح باستكماله، والذي ينتهى عند أرض زراعية، للسماح بالدخول إلى مدينة دسوق، وكذا مدينة قلين.

ويجرى تنفيذ الطريق ليكون 3 حارات بكل اتجاه، وسيكون له روافد من الشمال باتجاه الطريق الدولي الساحلي؛ إذ جرى الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من إنشاء الطريق بطول 10 كيلو مترات، بنسبة تنفيذ بلغت نحو 48%؜ من إجمالي المشروع.

كما يجرى إنشاء الأنفاق والكباري السطحية بالتنسيق مع هيئة الطرق على هذا الطريق، ويُعد محورا رئيسيا موازيا للطريق الدولي الساحلي.

ويعد هذا الطريق ضمن الشبكة القومية للطرق، التي تقوم الدولة بتنفيذها على أرض كفر الشيخ، ويهدف لربط محاور التنمية ومراكز المحافظة المختلفة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجرى وضع العلامات الإرشادية به، حسب الخرائط المعتمدة من هيئة المساحة، ويقلل الضغط على طريق «كفر الشيخ- دسوق» القديم، الذي يعاني من تردي حالته.

ويشمل الطريق إنشاء 13 كوبرى علوي لإلغاء التقاطعات، ويهدف لتسهيل الربط والحركة المرورية، ونقل حركة التجارة والصناعة والزراعة بين 3 محافظات، هي الغربية، وكفر الشيخ، والبحيرة، كما يقلل الطريق من زمن الرحلة واستهلاك المواد البترولية، ويقلل من معدلات التلوث الناتج عن الازدحام المروري.

وجرى رفع كفاءة طرق بقيمة 209 ملايين جنيه، بالإضافة إلى صيانة عدد من الطرق والكباري، ورصف طريق الطلمبات، فضلا عن إنشاء طريقي «نمرة البصل»، و«سخا – الشين قلين»، بتكلفة تزيد على 100 مليون جنيه، فيما تنفذ مديرية الطرق بالمحافظة رصف 90 طريقا بين القرى الأم والمراكز، فضلا عن رصف 400 طريق بالمراكز والقرى من قبل المحليات.

1- رفع كفاءة طريق «كفر الشيخ_ دسوق» القديم، بتكلفة 50 مليون جنيه، فضلا عن طريقي «كفر الشيخ _ طنطا»، و«كفر الشيخ_ المحلة الكبرى»، وكان الرئيس السيسي قد افتتحهما منذ 4 سنوات تقريبا.

2- طريق «دسوق- سيدي سالم» الذي يخدم دسوق، وشباس الملح وسد خميس، بطول 7 كم، وعرض 7 أمتار، بتكلفة 20 مليون و200 ألف جنيه.

3- كما جرى رصف طريق سيدي سالم، الذي يخدم العيسوي، وأبو زهرة بطول 7 كم وعرض 6 متر، بتكلفة 18 مليون و700 ألف جنيه، بالإضافة إلى طريق «كفرالشيخ/ الرياض»، الذي يخدم الحمراء، والبخانيس، وأريمون، وكوبري خمار، بطول 7 كم وعرض 5 مترات، بتكلفة 22 مليونا و500 ألف جنيه، و«كفرالشيخ - الرياض» من الاتجاه الآخر، الذي يخدم دقلت، والوزارية، والرافد، بطول 5 كم، وعرض 5.5 متر، بتكلفة 7 ملايين و100 ألف جنيه.

كما شملت الخطة طريق «سخا/ مسير»، بطول 2 كم، وعرض 9.9 متر، بتكلفة 5 ملايين جنيه، و«محلة موسى/ النطاف/ روينة»، بطول 1.5 كم، وعرض 6.5 متر، بتكلفة مليونين و800 ألف جنيه، و«الحامول/ الرياض»، بطول 7 كم، وعرض 6 متر، بتكلفة 17 مليونا و700 ألف جنيه، و«الحامول/ سيدي غازي»، الذي يخدم المناولة، والخمسين، وكفر أبو شعيشع، بطول 5 كم، وعرض 5.5 متر، بتكلفة 10 ملايين و300 ألف جنيه، و«الحامول/ الحجر/ أبو سكين»، بطول 5 كم، وعرض 7 مترات، بتكلفة 11 مليون جنيه.

وتضمنت طريق «فوه/ أبودراز/ التصافي»، بطول 2 كم، وعرض 5.5 م، بتكلفة 3 ملايين و600 ألف جنيه، و«فوه»، الذي يخدم قبريط، ومنشأة قبريط، بطول 3 كم، وعرض 5.5 م، بتكلفة 4 ملايين و500 ألف جنيه، و«قلين» الذي يخدم منية قلين، والشاذلي، بطول 5 كم، وعرض 6 م، بتكلفة 8 ملايين و100 ألف جنيه، و«قلين/ عين الحياة»، بطول 2.5 كم، وعرض 5.5 م، بتكلفة 3 ملايين و700 ألف جنيه، و«بيلا»، الذي يخدم طريق شارع الأهرام، بطول 2 كم وعرض 10 مترات، بتكلفة 5 ملايين و200 ألف جنيه.

وشملت الخطة طريق مطوبس، بطول 5 كم، وعرض 5.5 م، بتكلفة 8 ملايين و100 جنيه، و«دسوق» من اتجاه قلين، والذي يخدم قلين أمام قرية الشهداء، بطول 3 كم، وعرض 8 أمتار، بتكلفة 6 ملايين و400 ألف جنيه، و«دسوق» من اتجاه كفر الشيخ، الذي يخدم لاصفير، وأبو مندور، بطول 3 كم، وعرض 6.5 م، بتكلفة مليونين و900 ألف جنيه، و«دسوق» الذي يخدم تل مطيور، والصوامع، والتصافي، بطول 3 كم، و5 م، بتكلفة 6 ملايين جنيه.