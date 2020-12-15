صبحي عسيلة: مجلس النواب قدم 5 سنوات عمل شاق في ظروف استثنائية

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مجلس النواب قدم 5 سنوات من العمل الشاق، وهذا المجلس بدأ عمله في بيئة غير جاهزة للعمل، وكان عليه ضغوط إعلامية وجماهيرية كبيرة، وكان عليه أحمال قوية جدًا، لافتًا إلى أنه يمكن تقسيم المجلس إلى فترتين، أول عامين كانوا صعبين جدًا، والثلاث سنوات ما بعدهم.

وأضاف "عسيلة"، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن مجلس النواب قام دور كبير في ضوء الظروف التي كانت موجودة، وفي مسألة القوانين والدور الرقابي والدور التشريعي، كان له الكثير من الأدوار المهمة التي يجب أن يؤديها وأداها على ما يجب أن يكون.

وتابع أن مصر كانت في ظرف استثنائي، ورغم ذلك مجلس النواب تحمل عبئا كبيرا، ونجح في مناقشة الكثير من القوانين، وأنجز الكثير من مشروعات القوانين، وأصبحت سارية في الوقت الحالي.