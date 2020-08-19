صبحي عسيلة: نسبة ناخبي مجلس الشيوخ الأعلى منذ سنوات عديدة

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن النسبة التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بخصوص المشاركين في انتخابات مجلس الشيوخ، كانت الأعلى من النسب المعلنة، خلال السنوات الماضية، وهي النسبة التي ردت على تشككات كثيرة، من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية خارجيا.

وأضاف "عسيلة"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على قضائية "الحياة"، أن إقبال المصريون على انتخابات مجلس الشيوخ، التي دارت مؤخرا عكس مدى الوعي الكبير الذي حظى به المواطنون عن الانتخابات التي حدثت من قبل، موضحا أن مرحلة الإعادة بين عدد من الناخبين في محافظات الصعيد، ستكون أكثر سخونة عن باقي المحافظات، وذلك لسعي عدد كبير من الناخبين، باختيار مرشحيهم، وسيظل التحدي أمام هؤلاء المرشحين، هو كيفية إقناع الناخبين بالنزول واختيار مرشحهيم مرة أخرى.

وأكد أن النسبة الأكبر من الدوائر الانتخابية التي استطاعت حسم انتخابات مجلس الشيوخ من الجولة الأولى، كان أغلبها من الأحزاب، وخاصة حزب مستقبل وطن، الذي عمل جاهدا على نجاح تلك الانتخابات، مشيرا إلى أن الحزب قام بدوره بشكل واضح للغاية، ما دفع الكثير من المواطنين، لاختيار أعضاء الحزب، لاقتناعهم بأهمية الحزب وبما فعله الحزب لإثراء الحياة السياسية المصرية.