الأطباء تطالب بإجراء مسحات لأعضائها الراحلين بأعراض كورونا بعد الوفاة

دعا الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة أطباء مصر، إلى إجراء مسحات طبية للمتوفين بأعراض فيروس كورونا، ولم يتم عمل مسحات لهم قبل الوفاة، لضمان حقوقهم، ومعرفة السبب الحقيقي للوفاة، ما إذا كان كورونا السبب أم لا.

وقال أمين عام نقابة الأطباء، خلال فيديو بتقنية "الزوم"، إن الحالات التي توفت من الأطباء باشتباه كورونا، دون إجراء مسحات طبية، يجب تشكيل لجنة من كبار الأطباء المتخصصين بأمراض الصدر والأمراض المعدية، لمراجعة ملفات وتحاليل الأطباء المتوفين، منذ بداية الجائحة، لإثبات أن الوفاة بسبب كورونا أم لا.

وأشار عبدالحي، إلى أن هناك دول تأخذ مسحات من الأنف لشهداء الفرق الطبية، لمعرفة سبب الوفاة، ما دام ظهر عليه أعراض المرض، داعيا إلى العمل بالمثل في مصر، وإجراء المسحات للمتوفين فور الوفاة.

وطالب أمين عام الأطباء، رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي بتفعيل قرارته السابقة، باعتبار وفيات الفريق الطبي من ضحايا كورونا من الشهداء، ومساواتهم بشهداء العمليات الحربية فى الجيش والشرطة وضمهم للقانون 16 لسنة 2018، وحصولهم على نفس الحقوق المادية.

وقال: "إن القرار الصادر باعتبار وفاة الأطباء بكورونا إصابة عمل، لم يتم تنفيذه حتى الآن، لوجود مشكلة فى شهادات الوفاة حيث يُدون فى المستخرجات الرسمية للأحوال المدنية (شهادة الوفاة) التهاب رئوى حاد دون ذكر للسبب (فيروس كورونا).

كما طالب بتغيير كود سبب وفاة الأطباء من التهاب رئوي حاد، إلى كورونا، لكي يتم احتسابها إصابة عمل، وفق القرار الصادر من الحكومة، مشيرا إلى أن عدم تفعيل قرار الحكومة، باعتبار الوفاة بكورونا كإصابة عمل، يحرم عددا من أسر شهداء الأطباء من 80% زيادة بالمعاشات.

وأشار إلى أن النقابة تواصلت مع مسؤولين في الطب الوقائي ووزارة الصحة، لتحديث كود الوفاة مع ضرورة تعديل شهادات الوفاة، التى صدرت من قبل، حفاظا على حقوق أسر الشهداء.