أمين عام الأطباء يطالب بمعاش استثنائي لشهداء كورونا من أعضاء النقابة

أطلق الدكتور أسامة عبدالحي أمين عام نقابة الأطباء، مبادرتين دعماً للأطباء على خط المواجهة مع كورونا، الأولى بعنوان (أدعم أسر شهداء الأطباء) والثانية مبادرة تأمين على الحياة والمبادرات موجهة لدعم أسر الشهداء خاصة الشباب منهم.. وناشد المجتمع المدني ورجال الأعمال للتفاعل مع مبادرة (أدعم أسر شهداء الأطباء).

وقال عبدالحي، إن هؤلاء الشهداء استشهدوا دفاعاً عن الوطن كله.. فإرهاب كورونا أسوأ أنواع الإرهاب لأنه يهاجم أي شخص ولايعرف حدود، لا حدود دول ولا طبقات، فالكل معرض له غنى وفقير أينما كان.

وأضاف أنه يقف في صدارة المواجهة مع هذا الإرهاب أطباء شباب جنباً إلى جنب مع أساتذتهم وزملائهم مُضحين بكل شىء، فى حين أن معاش الطبيب الشاب الذي يتوفى تاركاُ أسرة، زوجة، وأطفال هو أقل من 1000 جنيه.

َوتابع: النقابة تعبر عن كل طبيب سواء فى الجامعة أو الوزارة أو طبيب حر.. وبجانب مطالبتها للدولة بالمعاش الاستثنائي ومساواة أسر شهداء الأطباء بأسر شهداء الجيش والشرطة.

واستطرد: "نطلق من هنا من نادي طلعت حرب أحد رواد حركة النهضة فى مصر، مبادرة مجتمعية يساهم فيها الجميع (أدعم أسر شهداء الأطباء) فالمجتمع المدني لاشك دوره مُكمل لدورالدولة ومبادرة أدعم أسرالشهداء تم فتح حساب لها في بنك مصر فرع الحسين برقم (141-240-16564)".

وناشد المجتمع المدني كله بدعمها، مشيرا إلى أن المبادرة الثانية، تكمن في مبادرة للتأمين على حياة شباب الأطباء ممن هم على خط المواجهة.

وأشار إلى أنهم تفاوضوا مع شركات التأمين ووصلنا إلى أن الطبيب الشاب سيدفع 1400 جنيه سنوياً وفي حال وفاته يُصرف مليون جنيه لأسرته وهذا المليون بحسبة بسيطة يوفر 10 آلاف جنيه معاش شهري لتوفير حياة كريمة لكل أسرة شهيد.