أمين عام الأطباء: سأكون صوتا لصالح أبناء مهنتي داخل مجلس الشيوخ

قالت الدكتورة نجوى الشافعي الأمين العام لنقابة الأطباء، إن اختيارها ضمن قائمة المعينين في مجلس النواب، يعد شرف كبير لها، وثقة تتمنى أن تكون قدرها، لا سيما وأنها تمثل نقابة الأطباء، موجهة الشكر للقيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي الحرص على تمثيل كل فئات المجتمع، وفي القلب منهم الأطباء الذي هم خط الدفاع الأول للحفاظ على صحة المصريين، وبذلوا الكثير من التضحيات في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأضافت الشافعي، أنها الممثلة الوحيدة من مجلس نقابة الأطباء، مؤكدة أنها ستضع ملفات وقضايا الأطباء على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة، بما يتناسب مع أولويات وتحديات الدولة والمصلحة العامة، لافتة إلى أن مجلس الشيوخ رأيه استشاري، يعمل على توجيه النصيحة ويعد غرفة العمليات والمشورة التي تسبق وضع التشريعات التي يتم وضعها في صالح مهنة الطب وأحوال الأطباء.

وأكدت الأمين العام للأطباء، أنها ستظل في عملها داخل مجلس نقابة الأطباء، ولن تتنازل عنه، بعد توليها عضوية مجلس الشيوخ، مؤكدة أن الدورين مكملين لبعضها البعض، بحيث تكون على تواصل تام مع الأطباء ومشاكلهم وآحلامهم وتطلعاتهم في المستقبل، والإبداء بالمشورة والنصيحة في مجلس الشيوخ على هذا الأساس.

وأشارت إلى أن هناك عدد آخر من الأطباء، جاءوا ضمن المعينين في مجلس الشيوخ، مشيرة إلى انه سيكون هناك تعاون فيما بينهم ليعبروا عن صوت الأطباء بأكملهم.