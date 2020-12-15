222 ألف طن قمح رصيد صوامع القطاعين العام والخاص بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 22 سفينة متنوعة، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11 ألف و713 طناً، تشمل 2700 طن قمح، و100 طن كحول، و2550 طن كسب صويا، و3584 طن يوريا، و779 طن نترات معبأ، و400 طن ملح، و1600 طن فوسفات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 16 ألف و776 طناً، تشمل 12 ألف و253 طن ذرة، و1948 طن حديد، و851 طن خردة، و1724 طن صودا.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 544 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن والمغرب وباكستان والصين وبلجيكا وهونج كونج وسلوفينيا وايطاليا وإنجلترا وسنغافورة وأمريكا.

وبلغ عدد الحاويات الوارد 582 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 656 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 195 ألف و392 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 26 ألف و834 طناً، بإجمالي أكثر من 222 ألف طن بصوامع القطاعين العام والخاص.

كما غادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2658 طن قمح، متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و شبرا، و عدد 1 قطار مكون من 25 عربة، بعد أن فرغ عدد 25 حاوية مكافئة قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3721 شاحنة.