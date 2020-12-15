وكيل تعليم دمياط يتفقد المشروع الخدمي لتغذية التلاميذ

تفقد، اليوم، عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، المشروع الخدمي لتغذية تلاميذ المدارس التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتابع وكيل الوزارة، خط الإنتاج والعجانات الخاصة بمكونات الوجبة والفرن الدوار الخاص بتسوية الوجبة وهو يعمل أثناء الإنتاج وأماكن التغليف والتهوية الخاصة بالوجبة قبل التغليف حتى تتم التهوية الجيدة لمنع البكتيريا.

كما تفقد وكيل الوزارة، أماكن حفظ المواد الخام والتخزين طبقا للاشتراطات الصحية.

ووجه وكيل الوزارة، بضرورة استخراج شهادات صحية سارية المفعول لجميع العاملين بالإدارة وأمن المشروع، واستبعاد من يظهر عليه أية أعراض مرضية لحين شفائه.

وشدد وكيل الوزارة على عدم التشغيل لإعداد الوجبة إلا في حضور اللجنة الثلاثية، التي اعتمدت بقرار محافظ دمياط مع متابعة معاير الجودة.

كان ذلك بحضور يحيى توما مدير عام الخدمات التعليمية ومحمد الزميتي موجه عام التغذية، ومحمد قورة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

وبدأ اليوم الثلاثاء، طلاب الصف الأول الثانوي العام في أداء الاختبار الإلكتروني التجريبي، والذي سيستمر حتى 20 ديسمبر الجاري.

وأكد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن المحافظ وجهت بتذليل أية عقبات تواجه سير العملية الامتحانية.

وأضاف "وكيل الوزارة" أن المديرية انتهت من جاهزية 65 مدرسة ثانوي ليؤدي بها 12454 طالبا وطالبة الاختبار التجريبي، حيث اتخذت كافة الاستعدادات لتذليل أية معوقات أمام أبنائنا الطلاب والعمل على توفير بيئة آمنة لهم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.