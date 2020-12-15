168 ألف طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 22 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15066 طنا تشمل: 249 طن كحول و1250 طن كسب صويا و2445 طن يوريا و724 طن نترات معبأ و10398 طن ملح.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25219 طنا تشمل 17809 طن قمح و6559 طن حديد و851 طن خردة، ‎بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 232 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (طماطم وخس وفاصوليا) وحاصلات زراعية (بصل وفول سودانى وكراوية وشطة وبردقوش ولب سوبر) وفواكه (برتقال ويوسفى وبلح وفراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وباكستان وسلوفينيا وانجلترا وسنغافورة وأمريكا وألمانيا وإندونيسيا بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 699 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1575 حاوية مكافئة.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 168015 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 21460 طنا، كما بلغت حركة تداول الشاحنات 4261 شاحنة.