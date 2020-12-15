عسيلة: أغلب الأحزاب الموجودة يمكن دمجها.. و"مستقبل وطن" مثال ناجح
كتب:
عبد الرحمن خالد
07:42 م | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
مجلس النواب
قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن حزب مستقبل وطن، هو الحزب الوحيد الذي ظهر في كل المحافظات والدوائر الانتخابية المختلفة في انتخابات مجلس النواب، لكن باقي الأحزاب لم تظهر بالشكل الكامل مثل هذا الحزب.
وأضاف "عسيلة"، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه إذا تم مقارنة مشاركة الأحزاب بين انتخابات النواب في 2015 و2020، ستجد أن مشاركة الأحزاب قلت من 44 إلى 36 فقط.
وتابع: أنه بالنظر أيضا على المرشحين الحزبيين الذين رشحوا أنفسهم على المقاعد الفردية أيضًا، انخفضوا حوالي 1000 شخص، حيث كان عدد مرشحين الأحزاب على المقاعد الفردية في 2015 عدد 1810 شخص، وأصبح 878 مرشح في عام 2020.
وأوضح أن معظم الأحزاب الموجودة في الوقت الحالي، يمكن اندماجهم بحسب فكرهم، وتكون كتلة مؤثرة تستطيع أن تتواجد بقوة في البرلمان، ولكن يوجد حالة تفكك فكري واضحة في الحياة الحزبية في مصر، مستشهدًا بحزب مستقبل وطن الذي نجح في تكوين كتلة مؤثرة، وهو مثال ناجح على تكوين كتلة مؤثرة بدلا من وجود أكثر من حزب.
النواب يحيل 4 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية
أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة للمجلس اليوم، أربع اتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بطريقة إقرار الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق بصفتها المقترض، و"جي بي مورجان يوروب ليمتد" بصفته وكيل التسهيلات، وبنك "جي بي مورجان تشيسإن إيه- فرع لندن" بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي، ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضين الأصليين) بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو، الموقعة بتاريخ 13/8/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020.
وتتعلق الثانية بطريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن "الحوكمة الاقتصادية الشاملة"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 643 لسنة 2020 .. وكذلك الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020.
وأحال رئيس مجلس النواب، الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 1/2020 المُعتمد بتاريخ 14/5/2020 بشأن التجديد الـ15 لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020.