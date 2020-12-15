عسيلة: وجود القوائم في الانتخابات أمنت نسبة المرأة في مجلس النواب

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك 6 سيدات فقط، فائزات بالمقعد الفردي في انتخابات مجلس النواب، وذلك في ظل المشكلات، وارتفاع الدوائر، كان الأمر صعب في النجاح في المقاعد الفردية بالنسبة للسيدات، مثلما حدث في الانتخابات الماضية أيضا، ولكن ما أمن نسبة المرأة في الفوز هي القوائم، فأصبح يوجد 142 سيدة متواجدات في مجلس النواب، و10 في مجلس الشيوخ.

وأضاف "عسيلة"، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن نسبة وجود المرأة في البرلمان، لم تكن متواجدة من قبل، لافتًا إلى أن انتخابات القوائم، تضمن تمثيل عادل للمرأة في مجلس النواب أكثر من الفردية التي لا تجعل هناك نسبة قوية للمرأة في التواجد.

وتابع أن هناك 347 امرأة ترشحت على المقاعد الفردية، لكن نجح 6 فقط، وهو يدل على صعوبة تواجد المرأة في التواجد الفردي، متابعًا: "مصر عندها مشكلة في تصويت المرأة للمرأة، رغم أن السيدة هي الأكثر حركة في الانتخابات والتصويت ألا أن فوز السيدات أقل لأن المرأة لا تصوت للمرأة ولسه مش عارفين ده ليه، لسه الناس مقتنعة أن الرجل أفضل في حركته وفي تصرفاته كنائب".

النواب يحيل 4 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة للمجلس اليوم، أربع اتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بطريقة إقرار الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق بصفتها المقترض، و"جي بي مورجان يوروب ليمتد" بصفته وكيل التسهيلات، وبنك "جي بي مورجان تشيسإن إيه- فرع لندن" بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي، ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضين الأصليين) بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو، الموقعة بتاريخ 13/8/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020.

وتتعلق الثانية بطريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن "الحوكمة الاقتصادية الشاملة"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 643 لسنة 2020 .. وكذلك الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020.

وأحال رئيس مجلس النواب، الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 1/2020 المُعتمد بتاريخ 14/5/2020 بشأن التجديد الـ15 لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020.