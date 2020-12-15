عسيلة: وجود القوائم في الانتخابات أمنت نسبة المرأة في مجلس النواب
كتب:
عبد الرحمن خالد
08:32 م | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
مجلس النواب
قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك 6 سيدات فقط، فائزات بالمقعد الفردي في انتخابات مجلس النواب، وذلك في ظل المشكلات، وارتفاع الدوائر، كان الأمر صعب في النجاح في المقاعد الفردية بالنسبة للسيدات، مثلما حدث في الانتخابات الماضية أيضا، ولكن ما أمن نسبة المرأة في الفوز هي القوائم، فأصبح يوجد 142 سيدة متواجدات في مجلس النواب، و10 في مجلس الشيوخ.
وأضاف "عسيلة"، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن نسبة وجود المرأة في البرلمان، لم تكن متواجدة من قبل، لافتًا إلى أن انتخابات القوائم، تضمن تمثيل عادل للمرأة في مجلس النواب أكثر من الفردية التي لا تجعل هناك نسبة قوية للمرأة في التواجد.
وتابع أن هناك 347 امرأة ترشحت على المقاعد الفردية، لكن نجح 6 فقط، وهو يدل على صعوبة تواجد المرأة في التواجد الفردي، متابعًا: "مصر عندها مشكلة في تصويت المرأة للمرأة، رغم أن السيدة هي الأكثر حركة في الانتخابات والتصويت ألا أن فوز السيدات أقل لأن المرأة لا تصوت للمرأة ولسه مش عارفين ده ليه، لسه الناس مقتنعة أن الرجل أفضل في حركته وفي تصرفاته كنائب".
النواب يحيل 4 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية
أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة للمجلس اليوم، أربع اتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بطريقة إقرار الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق بصفتها المقترض، و"جي بي مورجان يوروب ليمتد" بصفته وكيل التسهيلات، وبنك "جي بي مورجان تشيسإن إيه- فرع لندن" بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي، ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضين الأصليين) بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو، الموقعة بتاريخ 13/8/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020.
وتتعلق الثانية بطريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن "الحوكمة الاقتصادية الشاملة"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 643 لسنة 2020 .. وكذلك الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020.
وأحال رئيس مجلس النواب، الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 1/2020 المُعتمد بتاريخ 14/5/2020 بشأن التجديد الـ15 لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020.