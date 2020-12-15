مصر والبحربن تحتفلان بالعلاقات بين مدينتي المنامة والقاهرة

أقامت سفارة البحرين بالقاهرة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة فى مصر، احتفالية بعنوان "علاقات ثقافية"، للاحتفاء بالعلاقات الثقافية بين البحرين، ومصر، برعاية من وزارة الثقافة المصرية، وذلك بمقر المجلس بدار الأوبرا المصرية، والتي تضمنت عرض فيلم تسجيلي، أعده المجلس الأعلى للثقافة بعنوان "من دلمون إلى البحرين".

وخلال كلمته في الاحتفالية، أكد سفير البحرين لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، هشام الجودر، إن العلاقات البحرينية - المصرية تعد نموذجًا رفيعًا على مختلف المستويات.

وأضاف أن العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الشقيقين علاقات تاريخية وطيدة تستمد أساسها ومنطلقها من العلاقات الأخوية التي تربط الملك حمد بن عيسى، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصهما الدائم على تطوير وتعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرًا، إلى أن الثقافة تأتي لتشكل رافدًا مهمًا وحيويًا في المد الحضاري والثقافي بين البلدين الشقيقين على مر التاريخ وتعزز من هذه الروابط.

وأعرب السفير، عن سعادته لتوافق هذه الاحتفالية مع احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى انضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، وذكرى تولى الملك، معربًا، عن خالص التهاني والتبريكات إلى الملك حمد، راعي نهضة البحرين الحديثة، وإلى الأمير سلمان بن حمد، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب البحرين الوفي بهذه المناسبة العزيزة والغالية على قلب كل مواطن بحريني.

كما توجه السفير، بجزيل الشكر والتقدير للأشقاء في مصر، ووزارة الثقافة المصرية، والمجلس الأعلى للثقافة، على هذه الاحتفالية، التي تعد تظاهرة تعكس مدى التواصل والمحبة التي تعمق جذور الصلة بين الأشقاء في البلدين.

شارك في الاحتفالية، أعضاء جمعية الصداقة المصرية - البحرينية، السفير محمد نعمان جلال، السفير أشرف حربي، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين سابقًا، ومجموعة من الكتاب والمثقفين، وعدد من الطلبة البحرينيين الدارسين بالجامعات المصرية.