سفير البحرين بالقاهرة يستقبل الشيخة فجر بنت علي بن راشد آل خليفة

استقبل سفير البحرين بالقاهرة، هشام الجودر، اليوم الثلاثاء، الشيخة فجر بنت علي بن راشد آل خليفة، رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد المستثمرات العرب الرئيس التنفيذي ومؤسس مؤسسة فجر لتنمية الذات الرئيس التنفيذي لمؤتمر ويليام جالسر العالمي بالشرق الأوسط ومملكة البحرين، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي الذي عقدت فعالياته خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2020.

وثمن الجودر خلال اللقاء، مشاركة الشيخة فجر في مؤتمر الاستثمار العربي والإفريقي والتعاون الدولي تحت مظلة جامعة الدول العربية، والجهود التي تقوم بها لدعم وتشجيع الاستثمار في مملكة البحرين وخلق شراكات تجارية مثمرة مع دول العالم في ضوء رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي حدد معالمها الملك حمد بن عيسى والتي تعتمد على قطاع الاستثمار ‏كأحد القطاعات الأساسية ‏لنجاح الرؤية المستقبلية الهادفة. ‏

من جانبها، أكدت الشيخة فجر على أهمية المشاركة في المؤتمر والمعرض، وأطلعت السفير الجودر على ما تم في المؤتمر واللقاءات التي عقدتها على هامشه لبحث سبل التعاون المشترك بين البحرين ومصر، مشيرة إلى اهتمام المملكة بالتطوير الاقتصادي في ضوء رؤية المملكة 2030 التي أطلقها الملك حمد في تطوير وتنمية الاقتصاد بالمملكة.

وأعربت عن سعادتها بتمثيل مملكة البحرين في مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي.