المدن الجديدة تتأهب لاستقبال الكريسماس.. والمتنزهات تتجمل

أعلنت أجهزة المدن الجديدة حالة التأهب القصوى استعداداً لاستقبال أعياد الميلاد المجيدة، حيث كلف المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، نواب رئيس الجهاز التنسيق مع القيادات الأمنية والتنفيذية، لمتابعة ومراجعة الاحتياطات والخدمات داخل وخارج الكنائس والتنسيق مع الإدارات المعنية للاستعداد الجاد وتكثيف العمل بالأحياء لسرعة نظافة وتجميل المناطق المحيطة والطرق المؤدية للكنيسة، ورفع أي إشغالات حولها.

وانتشرت الأكمنة الثابتة بمدينة الشروق، لضبط الخارجين على القانون، وبدأت أجهزة المدن الجديدة نشر الزينات بالميادين العامة والشوارع الرئيسية إحتفالا بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

فيما شدد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، على ضروة الإنتهاء من جميع الخدمات المتعلقة بتأمين الكنائس بمحيط القاهرة الجديدة والتجمعات الأول، والثالث والخامس.

غنيم: انتهينا من تجميل معظم ميادين الجهاز

وأشار "غنيم"، خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الجهاز انتهى بالفعل من تجميل معظم ميادين الجهاز، وتم تركيب إنارة ليلية لإضافة مزيدا من البهجة وتحسين وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال فترة الإحتفالات، والتي تمتد حتى السابع من يناير القادم.

وكشف المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر، أن المدينة تزينت لاستقبال هذه المناسبة المصرية، التي يحتفل بها العالم كله، ويستقبلها المصريون بالبشر والترحاب، لأنها بداية عام جديد، نتمنى أن يكون عام رخاء وسعادة على الإنسانية جمعاء.

وأضاف تم الانتهاء من تزيين العديد من الميادين والمتنزهات بالمدينة، ويتم التنسيق مع القيادات الأمنية لتأمين الكنائس الواقعة بنطاق الجهاز، كما تم التأكيد على إلغاء جميع الإجازات، خاصة بالمرافق الحيوية، لتقديم خدمات متميزة لسكان المدينة خلال الاحتفالات.

وأضاف المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أن قيادات المدينة يسابقون الزمن للانتهاء من تنفيذ الإجراءات الأمنية، خلال فترة الاحتفال باعباد الكريسماس، كما تزينت، بعض الشوارع والميادين الرئيسية لخلق مناخ من البهجة والسعادة بين سكان المدينة.