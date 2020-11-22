السيسي: نسعى لتحويل المدن الجديدة لـ"ذكية".. مش العاصمة الإدارية بس

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لشرح مفصل من المسؤولين حول منتجات معرض ومؤتمر النقل الذكي، وذلك خلال تفقده المعرض، حيث تحدث أحد المسؤولين عن مشروع البنية التكنولوجية وأعمال الميكنة للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المسؤول، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه سيكون هناك منصات عمل لجميع المنظومات، وتأهيل وتدريب المستخدمين، من أجل أن تُصبح هناك حكومة ذكية وذكاء اصطناعي، وتراكم معلوماتي، وسيتم توافر فيه كافة العناصر التي تؤهل لذلك.

وتابع: "هيبقى عندنا شبكات بيانات مؤمنة ومنظومات حديثة متأمن على أعلى مستوى، دور الشباب أن يتم إعدادهم وتأهيلهم حاليا عشان يعملوا إدارة وتشغيل لكل العناصر والخدمات اللي موجودة في العاصمة الإدارية".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سؤاله للمسؤول: "قدامه قد إيه المشروع ده؟"، فرد المسؤول قائلًا: "فاضل 240 يوم، إن شاء الله يوم 30 يونيو 2020 سيتم الانتهاء منه".

وعلق الرئيس: "أنا مش بس بقول إن ده نموذج قابل للتكرار، بل هنكرره في المدن اللي إحنا بنشتغل فيها، زي المنصورة الجديدة ورشيد والعلمين الجديدة وأسيوط الجديدة"، فيما رد عليه المسؤول: "ده بيتم بالفعل يا فندم، من خلال لجنة برئاسة مجلس الوزراء".

وتابع السيسي: "أنا بس بقول للناس إن إحنا مش بنعمل ده في العاصمة الإدارية الجديدة بس، إحنا بنعمل 20 أو 30 مدينة جداد، يبقى الـ20 أو 30 دول يبقوا مدن ذكية".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا في دورته الثالثة، حيث تفقد الرئيس أجنحة المعرض الرئيسية للشركات العالمية المختلفة، وكذلك أجنحة عدد من الوزارات.

واستمع الرئيس إلى شرح مفصل من المسؤولين حول المنتجات من ضمنها المركبات والسيارات ووسائل النقل العام التى تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء والسيارات المخصصة لحمل الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتزامن المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل في الشرق الأوسط وإفريقيا مع توسع الدولة في بناء المدن الجديدة الذكية، وتبني منظومات النقل الحديثة التي ترتقي بأداء شبكات الطرق وخفض زمن الرحلات وتكاليف النقل ومعدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة التبادل التجاري وخفض معدلات الحوادث وكذلك الحفاظ على البيئة.