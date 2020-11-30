5 شروط لاستبدال أراضي الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدداً من قطع الأراضى، بمساحات وأسعار مختلفة، داخل عدد من المدن الجديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وبشروط معينة.

وقد أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فرصة استبدال أراضي الإسكان الأكثر تميزًا، والإسكان المتميز، بعدد من المدن الجديدة، ولكن بتطبيق شروط محدّدة، كى يتمكن العميل من استبدال قطعة الأرض عقب التقديم عليها.

وتستعرض "الوطن" الشروط العامة لاستبدال أراضى الإسكان الاجتماعي، وشروط الحصول عليها، وذلك خلال السطور التالية.

شروط استبدال أراضى الإسكان الاجتماعي:

1- يقتصر الاستبدال على العملاء المخصص لهم أراضٍ بمشروع الإسكان الأكثر تميزاً، وقاموا باستكمال مقدم الحجز والمصاريف المقررة (المصاريف الإدارية ومجلس الأمناء)، ولم يقوموا بالتعاقد.

2- يتم الاستبدال من الأراضي الوارد بياناتها تفصيلًا بكراسة الشروط وبنفس الشروط والأسعار الواردة بالطرح الأخير.

3- يقر الراغب في الاستبدال بأنه اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها، وأن تقدمه للاستبدال بعد سداد الرسوم المقررة بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

4- يتم تحميل الإقرار الوارد بكراسة الشروط، مرفقًا به صورة بطاقة الرقم القومي للعميل على موقع الحجز الإلكتروني.

5- يعتبر قيام العميل بعملية استبدال الأرض (تأكيد الحجز) على الموقع بمثابة موافقة نهائية على التنازل عن التخصيص السابق بنفس المشروع.

شروط الحصول على أراضى الإسكان الاجتماعي:

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مواطناً مصرى الجنسية، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة).

2- ألا تقل سنه عن 21 عاماً فى تاريخ بدء الحجز.

3- لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة فى المدن المعلن عنها.

4- ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأى من المدن الجديدة.

5- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، سواء كانت الأرض أو الوحدة فى حيازته أو تنازل عنها للغير.

6- يجب أن يكون المتقدم من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التى تقع فى نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها، طبقاً للجدول المرفق بكراسة الشروط.

7- يجوز لشخص أو أكثر وبحد أقصى 4 أشخاص الحصول على قطعة واحدة طبقاً للشروط الواردة بالكراسة.