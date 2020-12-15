باسم حجازي: نسبة تمثيل الشباب بالبرلمان جيدة وستساهم في تحقيق طموحاتهم

أكد النائب باسم حجازي، عضو مجلس النواب، أننا كشباب بالبرلمان الجديد، لدينا فرصة كبيرة أن نفكر في كل المشروعات التي تمس الشباب بشكل كبير، خلال الفترة المقبلة، وتركيبة مجلس النواب الجديد، تضم نسبة شباب جيدة جدا، وسنسعى من خلالها إلى تحقيق معظم طموحات الشباب.

وأضاف "حجازي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن"، المذاع على شاشة "extra news"، سعي القيادة السياسية والدولة على تواجد الشباب بتلك المواقع التنفيذية، هذا ما شجعنا على محاولة استغلال الفرصة، والاشتراك في السباق الانتخابي، فلدينا بمحافظة كفر الشيخ محافظ شاب، وهذا ما شجعنا على خوض التجربة، التي لاقت دعم كبير من ناس كثيرة، وبمشيئه الله في وجودنا وسط هؤلاء الشباب المتواجد بالبرلمان، سنحاول أن نفعل شيء مفيد لبلادنا.

وتابع عضو مجلس النواب: "انا الحمد لله مهندس أجهزة طبية وعضو في مجلس إدارة نقابة المهندسين بكفر الشيخ، وده ممكن يساعدنا في الفترة القادمة، أننا نحاول نخدم القطاع الطبي بمجال الأجهزة الطبية، وكما نحاول نخدم مهنة الهندسة، والقوانين الخاصة بالبلد من الناحية الهندسية".

وأردف تنظيم الدولة لانتخابات مجلس النواب، كان تنظيم اكثر من رائع، والجميع شاهد كل هذا في كل اللجان، وكان هناك التزام كبير بكل الإجراءات الوقائية من ألزام الجميع بالكمامات وبوابات التعقيم، وحرص على التباعد الاجتماعي.

وأوضح أن التنوع الحزبي والسياسي الذي يشهد لبرلمان الجديد، يفيد العملية السياسية ككل، لافتا "أنا موجود ضمن جزب الوفد الجديد، ضمن 26 نائب، وأن شاء الله نشكل صوت وفكر مختلف، ويكون لنا دور وبصمة واضحة جدا، من خلال وجود حزب الوفد".

وأشار إلى أن نسبة وجود المرآة في البرلمان الجديد، يعتبر تمثيل منطقي، نسبة النساء بالمجتمع المصري، ومن الطبيعي أن يتم تمثيلهم بالبرلمان، والجميع شهد دورهم الواضح في نجاح كل أعضاء مجلس النواب الجديد، وبالإضافة إلى أن وجود فكر مختلف من المرآة بتركيبة المجلس الجديد، سيساعد بشكل كبير في نجاح هذا البرلمان في تأدية دوره.