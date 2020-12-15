عروس الفيوم هربت من المدرسة بعد 10 دقائق من دخولها وأغلقت هاتفها

خدعت عروس الفيوم زوجها، ودخلت المدرسة لمدة 10 دقائق، حتى تأكدت من مغادرته، بعد أن أوصلها بدراجة نارية خاصة به، ثم خرجت من المدرسة، وهربت إلى مكان غير معلوم، بعد أن أغلقت هاتفها.

وفي نهاية اليوم الدراسي، توجه الزوج إلى مدرسة الثانوي التجاري في مركز طامية القريبة من منزل الزوجية، فلم يجد زوجته، وعندما سأل عنها، أخبره المدرسون أنها غادرت المدرسة صباحًا، بعد دخولها، بزعم أنها تعاني من حالة إعياء شديدة.

لغز هروب العروس، ترك شكوكًا كبيرة لدى الزوج الذي فوجئ بتلك الواقعة المخزية التى جعلتها حديث جميع سكان القرية، فشل الزوج في تحديد أي مكان لاختفاء زوجته، خاصة وأن واقعة الهروب حدثت بشكل مفاجئ، ولم تسبقها أي خلافات زوجية أو أسرية مع الزوجة، ورجح الزوج وجود علاقة عاطفية سابقة للفتاة، دفعتها لارتكاب جريمة الهروب من منزل الزوجية.

الزوج: لا يوجود خلافات زوجية

فريق البحث الجنائي بالتنسيق مع الأمن العام يواصل أعمال البحث عن الفتاة "داليا .ش" بعد أن قدم زوجها بلاغًا بإختفاءها وهروبها من المدرسة مدعيًا عدم وجود أي خلافات زوجية بينهما تدفعها إلي ترك المنزل أو الهروب منه، رواية الزوج أكدتها أسرة الفتاة التى أدعت أيضًا عدم وجود خلافات أسرية مع الفتاة وأنهم لا يعرفون سبب هروبها المفاجئ.

التحفظ على كاميرات المدرسة

تحفظت النيابة العامة على كاميرات المدرسة وثبت منها أنها غادرت بعد دخولها بدقائق، وتواصل أجهزة الأمن فحص الكاميرات في محيط المدرسة لرصد رحلة هروب الفتاة، وتستمع النيابة العامة إلي أقوال الزوج الذي قال أنه لم يكن يتخيل أن زوجته تهرب من منزل الزوجية بعد 3 أشهر فقط من زواجهما، وأنه لم يعرف إذا كانت لها علاقة عاطفية بشخص آخر أم لا.

تحرير محضرًا بالواقعة

اللواء رمزي البسيوني المزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطاراً من العميد خالد حسن، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغ من أسرة "داليا ش. ح. ع."، الطالبة بمدرسة التجارة بنات بدائرة المركز، باختفائها بعد ذهابها إلى المدرسة صباح أمس، وعدم عودتها إلى المنزل حتى الآن.

رواية أسرة العروس المختفية

قال والد الطالبة إن ابنته متزوجة منذ ثلاثة أشهر، وأنه لا توجد خلافات بينهما، موضحاً أنّ زوج ابنته أوصلها إلى باب المدرسة ودخلت أمامه، وعندما عاد ليأخذها لم يجدها، ولم تعد إلى منزل زوجها أو أسرتها، وأنهم ذهبوا إلى المدرسة، وعندما تفقدوا الكاميرات تبين أنها خرجت مرة أخرى من باب المدرسة، بعد دخولها بنحو 10 دقائق فقط، بعدما تأكدت من مغادرة زوجها، مستغلة خلو "حوش المدرسة" من الطالبات والمدرسات.

وأوضح أن والدة الطالبة لم تتحمل الصدمة فدخلت في غيبوبة لم تفق منها حتى الآن، نظراً لكونها تعاني من زيادة في كهرباء المخ وتشنجات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، برقم 50821 لسنة 2020 إداري مركز شرطة طامية،وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.