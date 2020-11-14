تفاصيل هروب "عروس" قبل ساعة من زفافها برفقة شاب بالغربية

كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات فى واقعة "هروب عروس" من الكوافير ليلة دخلتها بمدينة السنطة بالغربية، أن أجهزة الأمن تلقت بلاغا من أسرة الفتاة، يفيد بهروبها برفقة شاب من الكوافير قبل زفافها بساعة.

وأضافت المصادر، أن أسرة الفتاة توجهت إلى مركز الشرطة لتحرير محضر "إثبات حالة"، ولم يتضمن المحضر اتهامات للشاب بتحريض الفتاة - العروس - على الهرب.

وشرحت المصادر أن أجهزة الأمن فحصت البلاغ، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة، وتبين أن القتاة تركت الكوافير بإرادتها بعد أن اتفقت مع شاب تربطه بها علاقة عاطفية على الهرب.

وأوضحت المصادر أن أسرة العروس والقوات، تمكنت من تحديد مكان هروبها، بعد فحص مقطع فيديو بثته العروس عبر تطبيق التيك توك، وتبين أنها فى أحد الأماكن بمحافظة القاهرة.. وانتقل عدد من أفراد الأسرة لإعادتها مرة أخرى.

وكانت فتاة عشرينية قد توجهت للكوافير فى مدينة السنطة بالغريية، استعدادا لحفل زفافها، وبعد مرور ساعات، اكتشفت أسرتها هروبها برفقة شاب إلى القاهرة، وتوجهت الأسرة وقامت بتحرير محضر اثبات حالة للواقعة.