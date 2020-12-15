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محمود مسلم

نتنياهو يعين "د" رئيسا جديدا للموساد

كتب:

خالد عبد الرسول ووكالات
09:03 م | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه قرر اليوم الثلاثاء تعيين نائب مدير الموساد الملقب بـ"د" مديرا جديدا لجهاز الاستخبارات.

وقال نتنياهو، حسبما نشرت "روسيا اليوم": إن "د" شخصية هامة في الجهاز وتجربته متنوعة، مضيفا أن طلب التعيين موجود حاليا لدى لجنة غولدبرغ للنظر فيه، وهي اللجنة الاستشارية للتعيينات في جهاز الدولة.

وأشار موقع i24news إلى أن "د" خدم سابقا في دورية استطلاع هيئة الأركان التابعة للجيش الإسرائيلي وخاض كل المسار في الموساد.

ويخلف "د" الرئيس الحالي لجهاز الموساد، يوسي كوهين، الذي تولى مهامه في 2016 ويعتبر من المقربين لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

ومن المعتاد أن يستخدم العاملون في أجهزة الاستخبارات وغيرها من الأجهزة الأمنية، ما يُعرف بـ"الأسماء الحركية"، من قبيل اسم "د"، وذلك للتمويه على أسمائهم وشخصياتهم الحقيقية والحفاظ على سرية عملهم.

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