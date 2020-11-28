عمرو أديب: الموساد وراء إطلاق النار على عالم ذرة مصري في باريس

علق الإعلامي عمرو أديب، على عملية اغتيال المدير الأول للبرنامج النووي الإيراني، محسن فخري زاده، داخل إيران، قائلا إن عملية الاغتيال التي حدثت اليوم "أغرب من الأفلام والخيال"، وأبريل الماضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، وصف العالم بأنه "الأب الروحي" للبرنامج النووي الإيراني.

وأضاف "أديب" خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، أن غرابة الاغتيال تكمن في أن العملية جرت داخل طهران، بواسطة قوة ألقت متفجرات، وتقتل 4 من الحرس الخاص به، ثم تقتله شخصيا بالرصاص، ولاذت بالفرار، لافتا إلى أنه لا يوجد أحد يعرف من أين جاءت هذه القوة، خاصة أن العالم بصحبته حراسة مكثفة.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء الإسرائيلي والبنتاجون لم يعلقا على الحادثة، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر تغريدة تشير لحديث "نتنياهو"، والتي قال فيها بأن العالم الإيراني "العقل المفكر" للبرنامج النووي الإيراني.

وتوقع "أديب"، إقصاء العديد من المسؤولين الأمنيين داخل إيران بسبب تلك الواقعة، لافتا إلى أن هناك حادثة مشابهة وقعت في باريس لأحد علماء الذرة المصريين، وجرى إطلاق النار صوب رأسه، "طبعا الموساد بردو هو اللي عمل العملية دي".

أكدت وزارة الدفاع الإيرانية، الجمعة، مقتل العالم النووي البارز محسن فخري زادة، بعد وقت وجيز من استهدافه قرب العاصمة طهران.

وقالت وزارة الدفاع الإيرانية في بيان أورده الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي، إن محسن فخري زاده، الذي تولى رئاسة منظمة البحث والتطوير التابعة لها، أصيب "بجروح خطرة" بعد استهداف سيارته من قبل المهاجمين واشتباكهم مع مرافقيه.

وأشارت إلى أنه توفي في المستشفى بعدما حاول الفريق الطبي انعاشه.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، أن "عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر الجمعة، سيارة تقل زاده، رئيس مؤسسة الأبحاث والإبداع بوزارة الدفاع".

وأوضحت أنه أثناء الاشتباك بين فريقه الأمني و"الإرهابيين"، أصيب العالم بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى.

من جانبه، تعهد حسين دهقاني، المستشار العسكري لخامنئي، بـ"استهداف" قتلة زادة، قائلا في تغريدة: "سنضرب مثل البرق قتلة هذا الشهيد، وسنجعلهم يندمون على فعلتهم".