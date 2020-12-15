محامي المتهمين بالتحرش بـ"فتاة ميت غمر": لها فيديوهات تحث على الرذيلة

كشف خالد البري، محامي المتهمين في قضية فتاة ميت غمر، تفاصيل الواقعة، مؤكدا أنه يوم الخميس الماضي، كانت الفتاة التي تُدعى ياسمين محمود العزب، والشهيرة بـ"بسنت"، تسير في شارع بورسعيد في ميت غمر، وكانت ترتدي ملابس مثيرة، موضحًا أن هذا الشارع، دائما ما يكون متكدس بالشباب يوم الخميس والجمعة من كل أسبوع، كونها أيام أجازات.

وأضاف "البري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أن مجموعة من الشباب التف حول هذه الفتاة، وسببوا لها نوع من أنواع المضايقات، وذكرت الفتاة أن الشباب تحرشوا بها، فقام رئيس المباحث مشكورًا بالنزول في الشارع، ومشاهدة فيديوهات من بعض البنوك والمحال التجارية بجوار محل الواقعة.

وأشار المحامي في قضية فتاة ميت غمر، إلى أن الفيديوهات التي اطلع عليها رئيس المباحث، لا تتضمن مجموعة الشباب الـ7، التي تم القبض عليهم، حيث أن الشارع كان به حوالي 400 شاب، موضحًا أنه يُدين حادث التحرش بصفته الشخصية كمواطن مصري وكمحامي، ولا يقبل أن أي فتاة في مصر يتم خدش حيائها أو التعدي عليها، " أنا أدين هذا العمل".

وأوضح البري، أنه حال مشاهدته شخص واحد فقط من الـ7 أشخاص المقبوض عليهم في أي فيديو أثناء التحرش بالفتاة، سيقوم برفع قضية مع الفتاة ضده، "بس نيجي بقى للمهم، الأخت بسنت دي حاطة على صفحتها الشخصية صورًا تحث على الرذيلة، وفيديوهات تحث على الفسق والفجور، أنا معايا ده بالصوت والصورة، وتقدمت للنيابة العامة النهاردة وأمس ببلاغات على أساس تحقق في واقعة التحريض على الفسق والفجور".