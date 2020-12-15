"المتحدة" تضيء سماء القاهرة احتفالا ببداية العام الجديد 2021

يحتفل العالم بميلاد سنة جديدة في منتصف ليل 31 ديسمبر 2020، وتستعد معظم العواصم الكبرى بدول العالم باحتفالية مبهرة تعبر عن مكانة تلك العواصم عالميا.

وغالبا ما تكون تلك الاحتفالات حول أحد أهم إنجازات الدولة مصحوبة بالكثير من مظاهر البهجة والفرح ويتم نقلها إعلاميًا لكي تنقل صورة إيجابية عن تلك العاصمة والدولة ويكون حدثًا مميزًا يظل جزءًا من هوية المدينة للعام كله.

واستعدت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، لعمل احتفالية كبرى في القاهرة، وراجعت المواقع المختلفة للإنجازات التي تعبر عن الدولة الحديثة والتى تمت خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولذا وقع الاختيار على (كوبرى تحيا مصر) وذلك باستخدام الألعاب النارية المتقدمة والتي تعطي صورة مبهرة على شاشات التلفزيون العالمية لتضاهي احتفالات العواصم العالمية الكبرى.

وأيضا تم اختيار موقع مميز من (العاصمة الإدارية الجديدة) ويكون ذلك مصاحبا لبعض الاحتفالات في الموقع نفسه في تجمع للمواطنين لتصوير مظاهر الفرحة باستقبال العام الجديد.

وستقوم كل وسائل الإعلام المصرية بنقل الحدث على الهواء مباشرة مصاحبا للعد التنازلي لاستقبال العام الجديد في منتصف ليل القاهرة وإضافة إلى التواصل مع وسائل الإعلام العربية والعالمية لنقل الحدث على الهواء مباشرة من القاهرة ليكون بمثابة احتفال مصر باستقبال العام الجديد.

وأفاد المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة، أن نوعية الألعاب النارية مميزة في أداءها وأمانها وذلك لأداء هذا العمل الكبير استيرادها من النمسا وألمانيا ليتم تجهيز الكوبري والمنطقة المحيطة به.

ويتوقع "صالح" أن يكون هذا العمل هو الأكبر وغير المسبوق في مصر ليكون أيقونة لاحتفالات العام الجديد سنويا و مثال يتم العمل به و البناء عليه كل عام.