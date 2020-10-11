تامر مرسي بعد إشادة الرئيس بالاختيار: "نواجه أعداء الوطن تحت قيادتك"

نشر تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منشور شكر وتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد إشادته بمسلسسل الاختيار، في الندوة التثقيفية التي أقيمت صباح اليوم، بمركز المنارة بالتجمع الخامس.

وكتب مرسي على فيس بوك: "شكرا سيادة الرئيس موعدنا في رمضان 2021، قوى مصر الناعمة في الصفوف، نواجه تحت قيادتك أعداء الوطن، شكرا فريق عمل مسلسل الاختيار".

قدم الفنان أمير كرارة الشكر للقوات المسلحة على اختياره فى مسلسل الاختيار، وقال كرارة خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ32، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "كل سنة وشعب مصر وجيش مصر العظيم بخير.. أحب أشكر القوات المسلحة على الشرف اللى اديتهولى أن أقدم رسالة مهمة زى رسالة الاختيار، وأظن الرسالة وصلت".

وعرضت الندوة التثقيفية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشاهد من مسلسل "الاختيار"، الذى أصبح أيقونة لدى الشعب المصرى.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، فى إطار احتفالات الدولة المصرية بحرب أكتوبر.

وتواصل مصر الاحتفال بالذكرى الـ47 لنصر أكتوبر المجيد، تلك الذكرى العظيمة، التى ستظل فخرا لكل مصرى وعربى بما حققته القوات المسلحة المصرية من استرداد للكرامة العربية والانتصار على العدو الإسرائيلى فى معركة ضربت فيها قواتنا المسلحة أروع أمثلة البطولة والفداء.

مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر والتقدير للفنانة الشابة سارة عادل، على دورها في مسلسل "الاختيار"، إذ جسّدت شخصية زوجة الضابط الشهيد أحمد منسي، قائلًا: "مش هنسى دورك في أنك جسدتي زوجة الضابط وما تعانيه".

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة: "حتى لو مكانش الضابط بيحارب، بتفضل زوجته هي مسؤولة عن البيت وعن الأكل والشرب، وهو موجود في شغله أو في قتاله".