محمود مسلم: إجراء انتخابات الشيوخ والنواب في ظل كورونا إنجاز

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير "الوطن" وعضو مجلس الشيوخ، إن إجراء انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب في مصر، كان يعد من التحديات الكبرى التي نجحت فيها الدولة المصرية، في ظل تحديات كورونا، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي، كان أحد أسباب صمود مصر أمام الجائحة، في وقت انهارت فيه دول كبرى في مواجهة الأزمة.

وأشار مسلم، إلى أن أهم قضية قرر تبنيها بعد أن شرف بعضوية مجلس الشيوخ، هي بناء الوعي المصري، من خلال منظومة مشتركة بين كل الجهات في الدولة والمجتمع المدني، لمواجهة حرب الشائعات.

وأوضح مسلم، أن إنجاز منظومة الطرق الجديدة في مصر، يعد من أهم إنجازات الرئيس والدولة المصرية، مؤكدا أنها فخر لكل مصري، ويجب أن نبرز معظم الإيجابيات، ونعالج السلبيات، بعيدا عن الشعارات الرنانة.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها للنائب محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الوطن اليوم، وذلك على هامش الندوة التى نظمها مركز إعداد القادة بالجامعة، تحت عنوان "دور الإعلام في مواجهة الشائعات".

وحضر الندوة، الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أبو سالم المشرف على مركز إعداد القادة، والدكتور أحمد نجيب مدير المركز.

وأكد رئيس جامعة بنها خلال اللقاء، على دور الإعلام في تنمية الوعي لدى الشباب، مضيفا أن الجامعة حريصة على إجراء حوارات والتواصل مع الطلاب، بهدف بناء جيل جديد من الشباب، قادر على المساهمة في بناء المجتمع.

واستعرض السعيد، دور مركز إعداد القادة بالجامعة، وإمكانياته فى استضافة البرامج التدريبية لطلاب الجامعة، مشيرا إلى أن المركز تم تجهيزه على أعلى مستوى، لخدمة طلاب الجامعة، حيث يضم مبان وملاعب لإقامة الفاعليات والملتقيات الشبابية المختلفة.